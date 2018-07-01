زبناء اتصالات المغرب بمنطقة ''فم الحصن'' يشتكون من انقطاعات الإنترنيت ويطالبون الشركة بالتدخل ﻿

يعاني سكان جماعة فم الحصن التابعة ترابيا لنفوذ عمالة طاطا من انقطاع شبكة الإنترنيت والتغطية بشكل مستمر هذه الأيام ما خلف حالة من التذمر والأسى لدى عدد منهم.

شوف تيفي: فم الحصن

يعاني سكان جماعة فم الحصن التابعة ترابيا لنفوذ عمالة طاطا من انقطاع شبكة الإنترنيت والتغطية بشكل مستمر هذه الأيام ما خلف حالة من التذمر والأسى لدى عدد منهم.

وحسب شكاوي شفوية لعدد من السكان لقناة ''شوف تيفي''، فإن صبيب الإنترنيت بهذه المنطقة جد منعدم وخاصة زبائن شركة اتصالات المغرب، الذين يعانون بشكل متواصل بسبب الانقطاعات المتكررة لشبكة ''3G''، حيث تدوم هذه الانقطاعات ساعات طويلة وفي بعض الأحيان ليوم كامل.

وتطالب الساكنة المحلية الشركة المعنية بالتدخل العاجل للحد من هذه الانقطاعات، التي تؤثر سلبا على احتياجات أبناء المنطقة من هذه الخدمة التي أصبحت حاجة ضرورية في حياة الفرد، وذلك بتوفير تغطية تلائم متطلبات وتطلعات الساكنة.

هذا، ومن جانب آخر تنتظر ساكنة ''فم الحصن'' من الشركة المعنية إصدار بيان رسمي توضح فيه أسباب الانقطاعات المتكررة لهذه الخدمة، حيث عبر العديد من المشتركين و الزبناء عن سخطهم و استيائهم خصوصا أن هناك من يدفع تكاليف اشتراكه الشهري و البعض الآخر يدخل بطاقات التعبئة دون الاستفادة من الشبكة لعدة أيام مما دفع بالعديد منهم لاقتناء بطاقة شركة أخرى منافسة.