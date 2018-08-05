 نجاة شاب وشابة من موت محقق إثر انقلاب سيارتهما بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عبد العزيز أفتاتي: ابن كيران شخصية أممية ونقطة قوته هي الزهد في المتاع | بوليتيك

عبد العزيز أفتاتي: ''ابن كيران شخصية أممية ونقطة قوته هي الزهد في المتاع ''

اعتقــال طالبة جامعية لقيامها بتصوير مقطع فيديو جنسي وهي تمارس العادة السرية بأمريكا | دولي

اعتقــال طالبة جامعية لقيامها بتصوير مقطع فيديو جنسي وهي تمارس العادة السرية بأمريكا

زبناء اتصالات المغرب بمنطقة فم الحصن يشتكون من انقطاعات الإنترنيت ويطالبون الشركة بالتدخل | مجتمع

زبناء اتصالات المغرب بمنطقة ''فم الحصن'' يشتكون من انقطاعات الإنترنيت ويطالبون الشركة بالتدخل

نجاة شاب وشابة من موت محقق إثر انقلاب سيارتهما بأكادير | حوادث و حقوق

نجاة شاب وشابة من موت محقق إثر انقلاب سيارتهما بأكادير

عراك بين شخصين كانا في حالة سكر أمام حانة بمدينة القنيطرة. | حوادث و حقوق

عراك بين شخصين كانا في حالة سكر أمام حانة بمدينة القنيطرة.

اعتداء على فتاة من طرف شاب بالجديدة يؤدي إلى بتر جزء من رأسها | حوادث و حقوق

اعتداء على فتاة من طرف شاب بالجديدة يؤدي إلى بتر جزء من رأسها

ماء العينين تنتقد دخول حزب الاتحاد الاشتراكي في تشكيلة حكومة العثماني | بوليتيك

ماء العينين تنتقد دخول حزب الاتحاد الاشتراكي في تشكيلة حكومة العثماني

الأمن يفك لغز سيناريو اختطاف فتاة ويعتقلها رفقة عشيقها | حوادث و حقوق

الأمن يفك لغز سيناريو اختطاف فتاة ويعتقلها رفقة عشيقها

الوزير المثير محمد الوفا يجري عملية مستعجلة | مجتمع

الوزير المثير محمد الوفا يجري عملية مستعجلة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

نجاة شاب وشابة من موت محقق إثر انقلاب سيارتهما بأكادير

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 09:02 نجاة شاب وشابة من موت محقق إثر انقلاب سيارتهما بأكادير | حوادث و حقوق
نجاة شاب وشابة من موت محقق إثر انقلاب سيارتهما بأكادير
نجا شاب وشابة كانا على متن سيارة خفيفة من موت محقق وذلك بعد انقلاب السيارة التي كانا على متنها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بحي الداخلة بأكادير.

شوف تيفي:أكادير

نجا شاب وشابة كانا على متن سيارة خفيفة من موت محقق وذلك بعد انقلاب السيارة التي كانا على متنها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بحي الداخلة بأكادير.

وحسب شاهد عيان لقناة ''شوف تيفي''، فإن الشاب كان رفقة صديقته في حالة غير طبيعية، ويقودان سيارتهما بسرعة وصفت بالجنونية، وبعد بلوغهما لإحدى المدارات الطرقية المؤدية لملعب أدرار، حاولا الانعراج لتغيير المسار، ليفقد الشاب الذي كان يقود السيارة، السيطرة على مقودها وينقلب لعدة مرات في مشهد وصف بالمروع، ولحسن الحظ فقد نجا الشاب ورفيقته بأعجوبة من الحادث المميت، إذ أصيبا معا فقط ببعض الجروح المتفاوتة الخطورة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه فور علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الأمن والوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل المصابين نحو مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإسعافهما، فيما فتح تحقيق دقيق من طرف عناصر الأمن لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، وأنجز محضر حول الواقعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير حادثة سير مميتة نجاة شاب وشابة الموت اعجوبة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عراك بين شخصين كانا في حالة سكر أمام حانة بمدينة القنيطرة. | حوادث و حقوق

عراك بين شخصين كانا في حالة سكر أمام حانة بمدينة القنيطرة.

اعتداء على فتاة من طرف شاب بالجديدة يؤدي إلى بتر جزء من رأسها | حوادث و حقوق

اعتداء على فتاة من طرف شاب بالجديدة يؤدي إلى بتر جزء من رأسها

الأمن يفك لغز سيناريو اختطاف فتاة ويعتقلها رفقة عشيقها | حوادث و حقوق

الأمن يفك لغز سيناريو اختطاف فتاة ويعتقلها رفقة عشيقها

سائق سيارة يقتل امرأة أمام شركة رونو بالطريق الدائري لتطوان ويلوذ بالفرار | حوادث و حقوق

سائق سيارة يقتل امرأة أمام شركة رونو بالطريق الدائري لتطوان ويلوذ بالفرار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فاجعة أحفير..التفاصيل الكاملة على لسان والــد الضحايا في أول خروج إعلامي له | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

فاجعة أحفير..التفاصيل الكاملة على لسان والــد الضحايا في أول خروج إعلامي له

قصة صــادمة لأم عازبة امتهنت الدعارة بعد زواج والدتها ببركان | خارج البلاطو

قصة صــادمة لأم عازبة امتهنت الدعارة بعد زواج والدتها ببركان

لطيفة رأفت في مهرجان تيميزار - تزنيت | قنوات أخرى

لطيفة رأفت في مهرجان تيميزار - تزنيت

ريبورتاج : تزايد عدد المومسات الصينيات في باريس | قنوات أخرى

ريبورتاج : تزايد عدد المومسات الصينيات في باريس

﻿

آخر المستجدات

عبد العزيز أفتاتي: ابن كيران شخصية أممية ونقطة قوته هي الزهد في المتاع | بوليتيك
منذ 34 دقيقة

عبد العزيز أفتاتي: ''ابن كيران شخصية أممية ونقطة قوته هي الزهد في المتاع ''

اعتقــال طالبة جامعية لقيامها بتصوير مقطع فيديو جنسي وهي تمارس العادة السرية بأمريكا | دولي

اعتقــال طالبة جامعية لقيامها بتصوير مقطع فيديو جنسي وهي تمارس العادة السرية بأمريكا

زبناء اتصالات المغرب بمنطقة فم الحصن يشتكون من انقطاعات الإنترنيت ويطالبون الشركة بالتدخل | مجتمع

زبناء اتصالات المغرب بمنطقة ''فم الحصن'' يشتكون من انقطاعات الإنترنيت ويطالبون الشركة بالتدخل

نجاة شاب وشابة من موت محقق إثر انقلاب سيارتهما بأكادير | حوادث و حقوق

نجاة شاب وشابة من موت محقق إثر انقلاب سيارتهما بأكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.