نجاة شاب وشابة من موت محقق إثر انقلاب سيارتهما بأكادير ﻿

نجا شاب وشابة كانا على متن سيارة خفيفة من موت محقق وذلك بعد انقلاب السيارة التي كانا على متنها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بحي الداخلة بأكادير.

شوف تيفي:أكادير

نجا شاب وشابة كانا على متن سيارة خفيفة من موت محقق وذلك بعد انقلاب السيارة التي كانا على متنها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بحي الداخلة بأكادير.

وحسب شاهد عيان لقناة ''شوف تيفي''، فإن الشاب كان رفقة صديقته في حالة غير طبيعية، ويقودان سيارتهما بسرعة وصفت بالجنونية، وبعد بلوغهما لإحدى المدارات الطرقية المؤدية لملعب أدرار، حاولا الانعراج لتغيير المسار، ليفقد الشاب الذي كان يقود السيارة، السيطرة على مقودها وينقلب لعدة مرات في مشهد وصف بالمروع، ولحسن الحظ فقد نجا الشاب ورفيقته بأعجوبة من الحادث المميت، إذ أصيبا معا فقط ببعض الجروح المتفاوتة الخطورة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه فور علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الأمن والوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل المصابين نحو مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإسعافهما، فيما فتح تحقيق دقيق من طرف عناصر الأمن لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، وأنجز محضر حول الواقعة.