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ماء العينين تنتقد دخول حزب الاتحاد الاشتراكي في تشكيلة حكومة العثماني

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 00:53 ماء العينين تنتقد دخول حزب الاتحاد الاشتراكي في تشكيلة حكومة العثماني | بوليتيك
ماء العينين تنتقد دخول حزب الاتحاد الاشتراكي في تشكيلة حكومة العثماني
أكدت ماء العينين قيادية بحزب العدالة والتنمية في مداخلتها ضمن أشغال ملتقى شبيبة ''البيجيدي''، مساء اليوم السبت، في ندوة ''حزب العدالة والتنمية أسئلة الراهن والمستقبل” أن حزب العدالة والتنمية يعيش

شوف تيفي:

أكدت ماء العينين قيادية بحزب العدالة والتنمية في مداخلتها ضمن أشغال ملتقى شبيبة ''البيجيدي''، مساء اليوم السبت، في ندوة ''حزب العدالة والتنمية أسئلة الراهن والمستقبل” أن حزب العدالة والتنمية يعيش أزمة حقيقية بعد مرحلة البلوكاج كما عاش تخبطا في تلك المرحلة، وكان من المفروض أن يكون الحزب قد حضَّر نفسه لجميع الاحتمالات ويستعد لها، ومن بينها احتمال إعفاء ابن كيران من منصبه.

وتساءلت القيادية في البيجيدي: “هل كان من الضروري أن يدخل حزب العدالة والتنمية إلى هذه الحكومة؟ ولماذا دخل الاتحاد الاشتراكي لهذه الحكومة؟''

وشددت على أن “الدخول القصري للاتحاد ضرب للإرادة الشعبية في عمقها''.

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شوف تيفي المغرب ماء العينين حزب الاتحاد الاشتراكي حكومة العثماني

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