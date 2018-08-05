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الياس العماري ب''لوك'' جديد في نشاط رسمي يثير سخرية الفيسبوكيين

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 00:15 الياس العماري بلوك جديد في نشاط رسمي يثير سخرية الفيسبوكيين | بوليتيك
الياس العماري ب''لوك'' جديد في نشاط رسمي يثير سخرية الفيسبوكيين
على هامش افتتاح مهرجان وادي لو (اللمة) في دورته الخامسة عشرة تم مساء يوم السبت 4 غشت 2018 توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الثقافة والاتصال ومجلس جماعة وادي لو من أجل إحداث

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على هامش افتتاح مهرجان وادي لو (اللمة) في دورته الخامسة عشرة تم مساء يوم السبت 4 غشت 2018 توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الثقافة والاتصال ومجلس جماعة وادي لو من أجل إحداث مركز ثقافي بالجماعة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجهة خلال دورته العادية الأخيرة (يوليوز 2018)، إلى تحديد شروط إحداث وتسيير وتنشيط المركز المذكور، حيث خصص مجلس الجهة اعتمادا ماليا قدره 600 مليون سنتيم لبناء المركز الثقافي وإعداد الدراسات المرتبطة به، وهو نفس المبلغ الذي تقرر تخصيصه لإحداث مراكز ثقافية بوزان وتاركيست والمعهد العالي للموسيقى والرقص بطنجة، في أفق استكمال بناء مراكز ثقافية بجميع أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة.

يشار أن لباس إلياس العماري ونظاراته السوداء في نشاط رسمي أثار العديد من رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، حيث خلف العديد من ردود الفعل بين مستهزئ وساخر من ''لوك'' الرجل الجديد.

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شوف تيفي إلياس العماري طنجةالمغرب

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