الياس العماري ب''لوك'' جديد في نشاط رسمي يثير سخرية الفيسبوكيين ﻿

على هامش افتتاح مهرجان وادي لو (اللمة) في دورته الخامسة عشرة تم مساء يوم السبت 4 غشت 2018 توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الثقافة والاتصال ومجلس جماعة وادي لو من أجل إحداث

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على هامش افتتاح مهرجان وادي لو (اللمة) في دورته الخامسة عشرة تم مساء يوم السبت 4 غشت 2018 توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الثقافة والاتصال ومجلس جماعة وادي لو من أجل إحداث مركز ثقافي بالجماعة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجهة خلال دورته العادية الأخيرة (يوليوز 2018)، إلى تحديد شروط إحداث وتسيير وتنشيط المركز المذكور، حيث خصص مجلس الجهة اعتمادا ماليا قدره 600 مليون سنتيم لبناء المركز الثقافي وإعداد الدراسات المرتبطة به، وهو نفس المبلغ الذي تقرر تخصيصه لإحداث مراكز ثقافية بوزان وتاركيست والمعهد العالي للموسيقى والرقص بطنجة، في أفق استكمال بناء مراكز ثقافية بجميع أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة.

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