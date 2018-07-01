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إصابة فارس في مهرجان للتبوريدة بشيشاوة

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 22:22 إصابة فارس في مهرجان للتبوريدة بشيشاوة | حوادث و حقوق
إصابة فارس في مهرجان للتبوريدة بشيشاوة
استقبل المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة مساء اليوم السبت أحد الفرسان المشاركين بمهرجان ''الحي الحسني'' للتبوريدة، وذلك بعد انفجار بندقية مملوءة بالبارود في يديه.

شوف تيفي:شيشاوة

استقبل المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة مساء اليوم السبت أحد الفرسان المشاركين بمهرجان ''الحي الحسني'' للتبوريدة، وذلك بعد انفجار بندقية مملوءة بالبارود في يديه.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الضحية البالغ من العمر 32 سنة انطلق مع ''الصربة'' في استعراض ضمن فعاليات مهرجان التبوريدة، وقبل أن يطلق البارود في السماء انفجرت البندقية في يديه، ما أسفر عن إصابته بجروح جد بليغة.

هذا وتم نقل الضحية على وجه السرعة نحو المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة لإسعافه ورتق الجروح التي أصيب بها جراء الطلق الناري الذي انفجر بيديه.

 

‫شوف تيفي

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ومن جانبها حلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بعين المكان وفتحت تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.

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