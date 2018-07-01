هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة ﻿

اضطرت مروحية تابعة للدرك الملكي إلى الهبوط بشاطئ ''للا رحمة'' بمدينة أصيلا، زوال اليوم السبت، ما خلف حالة من الذهول وسط المواطنين الذين تجمهروا حول المروحية.

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اضطرت مروحية تابعة للدرك الملكي إلى الهبوط بشاطئ ''للا رحمة'' بمدينة أصيلا، زوال اليوم السبت، ما خلف حالة من الذهول وسط المواطنين الذين تجمهروا حول المروحية.

وأكدت مصادر إعلامية محلية، أن المروحية التابعة للدرك الملكي ، كان يقودها ربان واحد، هبطت بشكل اضطراري بشاطئ للا رحمة دون تسجيل أي خسائر أو أضرار ناتجة عن هذا الحادث .

ورجحت ذات المصادر أن يكون لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة سيما الضباب الكثيف المنتشر والناتج عن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ، دور في هبوط المروحية بشكل اضطراري ، مما استنفر معه سلطات المدينة .

وفور إخطارها هرعت إلى عين المكان فرق الدرك الملكي والأمن الوطني لمعاينة الحادث ومباشرة الإجراءات اللازمة .