القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش ﻿

قامت عناصر من رجال الدرك الملكي، من يومه السبت، بمداهمة معملين لصناعة الخمور (ماء الحياة) واعتقال شخصين بـ''أولاد حسون'' ضواحي مدينة مراكش.

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قامت عناصر من رجال الدرك الملكي، من يومه السبت، بمداهمة معملين لصناعة الخمور (ماء الحياة) واعتقال شخصين بـ''أولاد حسون'' ضواحي مدينة مراكش.

وأفاد مصدر مطلع، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية ''ولاد حسون''، إثر مداهمتهم لمعملين مختصين في صناعة ''ما حيا''، قاموا باحتجاز كمية مهمة من اللترات الجاهزة للاستهلاك، كما قاموا أيضا باحتجاز الآلات والمعدات المستعملة في تصنيع ''ماء الحياة''.

كما أكد ذات المصدر، أن عناصر الدرك الملكي قاموا بإلقاء القبض على شخصين يشتغلان بالمعملين، فيما لاذ شخص ثالث بالفرار، والذي لا زال البحث جاريا عنه.

وقد تمت إحالة الشخصين المعتقلين إلى مخفر الدرك الملكي لفتح تحقيق معهما، وتقديمهما إلى القضاء.