 هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة | مجتمع

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش | مجتمع

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة | مجتمع

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة

موسم الصبار يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية | مجتمع

''موسم الصبار'' يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية

المديرية العامة للضرائب تعلن آخر أجل لأداء الضريبة على مركبات تسعة أطنان | اقتصاد

المديرية العامة للضرائب تعلن آخر أجل لأداء الضريبة على ''مركبات تسعة أطنان''

نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل

مندوبو حركة التوحيد والإصلاح يصادقون على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع | بوليتيك

مندوبو حركة التوحيد والإصلاح يصادقون على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقدم مقترحات لتحسين جودة خدمات الطريق السيار | مجتمع

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقدم مقترحات لتحسين جودة خدمات الطريق السيار

مثيـروبالفيديـــو .. بنجبلي : أنـا معنديش موشكيل مرتي تنعس مع صـاحبي الى جا عندي ضيف نعطيهم فرصة وأنكون فرحان | بووز

مثيـروبالفيديـــو .. بنجبلي : '' أنـا معنديش موشكيل مرتي تنعس مع صـاحبي الى جا عندي ضيف نعطيهم فرصة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 20:30 هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة | مجتمع
هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي جرى تفعيلها في مجال تعليم السياقة وتسليم رخصة السياقة.

شوف تيفي

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي جرى تفعيلها في مجال تعليم السياقة وتسليم رخصة السياقة.

وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها، هذا الأســبوع، أنه حرصا منها على تنوير الرأي العام جرى تفعيل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين شروط السلامة الطرقية من خلال الرقي بعملية التكوين بمؤسسات تعليم السياقة.

وأفاد البلاغ أنه بالنسبة لرخصة السياقة صنف ''ب''، سيعتمد رصيد 32 سؤالا صحيحا من أصل 40 سؤالا كمعدل أدنى للنجاح في الاختبار النظري، أما بالنسبة لباقي الأصناف فسيعتمد 38 سؤالا صحيحا من أصل 46 سؤالا.

وذكر ذات المصدر، أن الإجراءات الجديدة تضمنت رفعا في مبلغ الضمان المؤقت حيث أصبح 100000 درهم بدل 20000 درهم، بالإضافة لاعتماد تعريفة للتكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة حددت فيه مدة العقد في ستة أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى ثلاث أشهر إضافية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إجراءات الحصول رخصة السياقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة | مجتمع

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش | مجتمع

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش

موسم الصبار يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية | مجتمع

''موسم الصبار'' يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية

نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغني مغربي يكشف سبب وصفه المغربيات بالسحارات | زووم
منذ 11 دقيقة

مغني مغربي يكشف سبب وصفه المغربيات بالسحارات

أبو بكر زعيتر:بدر هاري شرف المغرب و المغاربة | خارج البلاطو

أبو بكر زعيتر:بدر هاري شرف المغرب و المغاربة

أبــو زعيتر يكشف كواليس لقائه بالملك في رمضان | خارج البلاطو

أبــو زعيتر يكشف كواليس لقائه بالملك في رمضان

إجــراءات صـارمة لشراء أضحية عيد الأضحــى | زووم

إجــراءات صـارمة لشراء أضحية عيد الأضحــى

﻿

آخر المستجدات

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة | مجتمع
منذ 35 دقيقة

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش | مجتمع

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة | مجتمع

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة

موسم الصبار يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية | مجتمع

''موسم الصبار'' يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.