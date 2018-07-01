هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة ﻿

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي جرى تفعيلها في مجال تعليم السياقة وتسليم رخصة السياقة.

شوف تيفي

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي جرى تفعيلها في مجال تعليم السياقة وتسليم رخصة السياقة.

وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ لها، هذا الأســبوع، أنه حرصا منها على تنوير الرأي العام جرى تفعيل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين شروط السلامة الطرقية من خلال الرقي بعملية التكوين بمؤسسات تعليم السياقة.

وأفاد البلاغ أنه بالنسبة لرخصة السياقة صنف ''ب''، سيعتمد رصيد 32 سؤالا صحيحا من أصل 40 سؤالا كمعدل أدنى للنجاح في الاختبار النظري، أما بالنسبة لباقي الأصناف فسيعتمد 38 سؤالا صحيحا من أصل 46 سؤالا.

وذكر ذات المصدر، أن الإجراءات الجديدة تضمنت رفعا في مبلغ الضمان المؤقت حيث أصبح 100000 درهم بدل 20000 درهم، بالإضافة لاعتماد تعريفة للتكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة حددت فيه مدة العقد في ستة أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى ثلاث أشهر إضافية.