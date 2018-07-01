 ''موسم الصبار'' يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة | مجتمع

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش | مجتمع

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة | مجتمع

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة

موسم الصبار يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية | مجتمع

''موسم الصبار'' يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية

المديرية العامة للضرائب تعلن آخر أجل لأداء الضريبة على مركبات تسعة أطنان | اقتصاد

المديرية العامة للضرائب تعلن آخر أجل لأداء الضريبة على ''مركبات تسعة أطنان''

نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل

مندوبو حركة التوحيد والإصلاح يصادقون على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع | بوليتيك

مندوبو حركة التوحيد والإصلاح يصادقون على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقدم مقترحات لتحسين جودة خدمات الطريق السيار | مجتمع

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقدم مقترحات لتحسين جودة خدمات الطريق السيار

مثيـروبالفيديـــو .. بنجبلي : أنـا معنديش موشكيل مرتي تنعس مع صـاحبي الى جا عندي ضيف نعطيهم فرصة وأنكون فرحان | بووز

مثيـروبالفيديـــو .. بنجبلي : '' أنـا معنديش موشكيل مرتي تنعس مع صـاحبي الى جا عندي ضيف نعطيهم فرصة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

''موسم الصبار'' يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 20:20 موسم الصبار يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية | مجتمع
''موسم الصبار'' يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية
انطلقت أمس الجمعة بمركز جماعة اصبويا (إقليم سيدي إفني)، فعاليات الدورة الثالثة من موسم أصبويا للصبار ''أكناري'' الذي تنظمه جمعية جالية اصبويا بأوروبا للتنمية والثقافة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار

شوف تيفي : (و.م.ع)

انطلقت أمس الجمعة بمركز جماعة اصبويا (إقليم سيدي إفني)، فعاليات الدورة الثالثة من موسم أصبويا للصبار ''أكناري'' الذي تنظمه جمعية جالية اصبويا بأوروبا للتنمية والثقافة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار ''الجالية المغربية عطاء متواصل دفاعا عن الوحدة الترابية وتنمية المنطقة''.

ويتميز هذا الحدث التراثي الفني بتنظيم ورشات تكوينية لفائدة فاعلين من المنطقة في مجال التنمية المجالية وتسويق المنتجات المجالية، ومعرض للصناعة التقليدية ومنتجات المجال، وتنظيم ألعاب الفروسية التقليدية ''التبوريدة''.

كما يهدف إلى إبراز مؤهلات منطقة اصبويا الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياحية وترويج منتجاتها وخاصة فاكهة الصبار.

ويرمي موسم الصبار إلى ترسيخ قيم المواطنة وربط أبناء الجالية المغربية بجذورهم وتعزيز الاهتمام بمنطقة اصبويا واستقطاب الاستثمار إليها والعمل على تطوير منتوج الصبار وتنميته وكذا تكوين المنتجين وتشجيعهم.

ومن المنتظر أن تتواصل فعاليات هذا الحدث التراثي والفني بأمسيات فنية وشعرية وعروض مسرحية وورشات تكوينية في مجالات تهم ساكنة المنطقة ومسابقات ترفيهية.

وتعتبر منطقة اصبويا من بين أكبر المناطق المنتجة لفاكهة الصبار أكناري بأنواعها الثلاثة ''موسى''، و''عيسى'' و''أشفري''، بإنتاج يبلغ حوالي 189 ألف طن سنويا، ما يمثل 70 في المائة من المنتوج على صعيد إقليم سيدي إفني، كما تزخر المنطقة بمؤهلات سياحية جبلية وشاطئية مهمة، إضافة لمناطق للصيد البحري التقليدي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصبار موسم اصبويا سيدي إفني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة | مجتمع

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش | مجتمع

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة | مجتمع

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة

نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغني مغربي يكشف سبب وصفه المغربيات بالسحارات | زووم
منذ 6 دقائق

مغني مغربي يكشف سبب وصفه المغربيات بالسحارات

أبو بكر زعيتر:بدر هاري شرف المغرب و المغاربة | خارج البلاطو

أبو بكر زعيتر:بدر هاري شرف المغرب و المغاربة

أبــو زعيتر يكشف كواليس لقائه بالملك في رمضان | خارج البلاطو

أبــو زعيتر يكشف كواليس لقائه بالملك في رمضان

إجــراءات صـارمة لشراء أضحية عيد الأضحــى | زووم

إجــراءات صـارمة لشراء أضحية عيد الأضحــى

﻿

آخر المستجدات

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة | مجتمع
منذ 30 دقيقة

هبوط اضطراري “لهيلكوبتر ” الدرك الملكي بشاطئ أصيلة

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش | مجتمع

القبض على شخصين يشتغلان في معمل لتصنيع ماء الحياة بضواحي مدينة مراكش

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة | مجتمع

هام..إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة

موسم الصبار يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية | مجتمع

''موسم الصبار'' يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.