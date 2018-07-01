''موسم الصبار'' يبـرز مؤهلات سيدي إفني السياحية وإقبال كبير للجالية المغربية ﻿

انطلقت أمس الجمعة بمركز جماعة اصبويا (إقليم سيدي إفني)، فعاليات الدورة الثالثة من موسم أصبويا للصبار ''أكناري'' الذي تنظمه جمعية جالية اصبويا بأوروبا للتنمية والثقافة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار

شوف تيفي : (و.م.ع)

انطلقت أمس الجمعة بمركز جماعة اصبويا (إقليم سيدي إفني)، فعاليات الدورة الثالثة من موسم أصبويا للصبار ''أكناري'' الذي تنظمه جمعية جالية اصبويا بأوروبا للتنمية والثقافة على مدى ثلاثة أيام تحت شعار ''الجالية المغربية عطاء متواصل دفاعا عن الوحدة الترابية وتنمية المنطقة''.

ويتميز هذا الحدث التراثي الفني بتنظيم ورشات تكوينية لفائدة فاعلين من المنطقة في مجال التنمية المجالية وتسويق المنتجات المجالية، ومعرض للصناعة التقليدية ومنتجات المجال، وتنظيم ألعاب الفروسية التقليدية ''التبوريدة''.

كما يهدف إلى إبراز مؤهلات منطقة اصبويا الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياحية وترويج منتجاتها وخاصة فاكهة الصبار.

ويرمي موسم الصبار إلى ترسيخ قيم المواطنة وربط أبناء الجالية المغربية بجذورهم وتعزيز الاهتمام بمنطقة اصبويا واستقطاب الاستثمار إليها والعمل على تطوير منتوج الصبار وتنميته وكذا تكوين المنتجين وتشجيعهم.

ومن المنتظر أن تتواصل فعاليات هذا الحدث التراثي والفني بأمسيات فنية وشعرية وعروض مسرحية وورشات تكوينية في مجالات تهم ساكنة المنطقة ومسابقات ترفيهية.

وتعتبر منطقة اصبويا من بين أكبر المناطق المنتجة لفاكهة الصبار أكناري بأنواعها الثلاثة ''موسى''، و''عيسى'' و''أشفري''، بإنتاج يبلغ حوالي 189 ألف طن سنويا، ما يمثل 70 في المائة من المنتوج على صعيد إقليم سيدي إفني، كما تزخر المنطقة بمؤهلات سياحية جبلية وشاطئية مهمة، إضافة لمناطق للصيد البحري التقليدي.