المديرية العامة للضرائب تعلن آخر أجل لأداء الضريبة على ''مركبات تسعة أطنان'' ﻿

أعلنت المديرية العامة للضرائب، يوم أمس الجمعة، أن مالكي العربات التي يفوق مجموع وزنها أو مجموع وزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كلغ، مطالبون بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات إلى غاية 31 غشت

شوف تيفي

أعلنت المديرية العامة للضرائب، يوم أمس الجمعة، أن مالكي العربات التي يفوق مجموع وزنها أو مجموع وزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كلغ، مطالبون بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات إلى غاية 31 غشت 2018 كآخر أجل.

وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أنه بإمكان المعنيين بالأمر القيام بهذا الإجراء لدى الوكالات البنكية والشبابيك البنكية الإلكترونية والمواقع البنكية الإلكترونية والمواقع البنكية عبر الهاتف المحمول، ونقاط الأداء لشبكات مقدمي خدمات الأداء والمواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات الأداء.

وأضاف البلاغ، أن الأبناك ومقدمي خدمات الأداء يقدمون مخالصة أو وصلا بالأداء، وأنه في حالة إتلاف أو ضياع الوصل أو المخالصة يمكن الحصول على شهادة الأداء والتي تعتبر نسخة مثبتة للمخالصة أو الوصل من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.