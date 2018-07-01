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نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 20:11 نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع
نشــرة خاصة للمغاربة..موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة حرارة مصحوبة برياح (الشركي) مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية بعد غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39

شوف تيفي: و م ع

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة حرارة مصحوبة برياح (الشركي) مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية بعد غد الاثنين بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و45 درجة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن درجات الحرارة ستتراوح اليوم السبت ما بين 43 و45 درجة بطاطا وزاكورة و أسا الزاك والفقيه بنصالح وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

كما يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة بين 39 و42 درجة بكل من الرشيدية والعرائش والقنيطرة ووزان وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وصفرو والحاجب والخميسات وخريبكة وخنيفرة وسطات وبني ملال وأزيلال ومراكش والرحامنة وقلعة السراغنة وتارودانت .

أما يومي الأحد والاثنين، فستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 43 و45 درجة في كل من طاطا وآسا الزاك والسمارة (شرق) وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وسطات، وما بين 39 و42 درجة بالعرائش ووزان وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وبنسليمان وبرشيد وسيدي ينور واليوسفية والرحامنة ومراكش وتارودانت والفقية بنصالح وزاكورة والرشيدية والحاجب والخميسات وخريبكة وخنيفرة وبني ملال.

وتتوقع المديرية كذلك زخات رعدية محليا قوية يوم السبت ما بين الخامسة مساء ومنتصف الليل بكل من الحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وتنغير وتازة وبولمان وتيزنيت وورزازات وآسا الزاك وإفران وخنيفرة وبني ملال.

 

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شوف تيفي المغرب موجة حرارة رياح أقاليم المملكة

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