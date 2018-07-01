مندوبو حركة التوحيد والإصلاح يصادقون على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع ﻿

صادق مندوبو ومندوبات الجمع العام الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح بإجماع الحاضرين على التقريرين الأدبي والمالي، وذلك في ختام الجلسة الثانية لفعاليات الجمع العام المنعقدة بمعهد الحسن الثاني

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صادق مندوبو ومندوبات الجمع العام الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح بإجماع الحاضرين على التقريرين الأدبي والمالي، وذلك في ختام الجلسة الثانية لفعاليات الجمع العام المنعقدة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.

وعرفت الجلسة التي انطلقت صباح اليوم السبت 4 غشت 2018 واستمرت إلى عصر نفس اليوم، مناقشة مستفيضة للتقريرين الأدبي والمالي وحديثا مطولا حول أداء الحركة خلال المرحلة السابقة، وتقديم ملاحظات ومقترحات حول استراتيجية عمل المرحلة القادمة، حســب ما أورده الموقع الرسمي لحركة التوحيد والإصلاح.

وستستمر أشغال الجمع العام مساء اليوم، بالجلسة الثالثة حيث ستخصص الجلسة لعرض مشروع وثيقة الميثاق والمصادقة عليها وانتخاب رئيس جديد واختيار قيادة جديدة، على أن يختتم الجمع العام صباح الأحد بمناقشة توجهات المرحلة القادمة والمصادقة عليها وتلاوة البيان الختامي للجمع العام الوطني السادس .