الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقدم مقترحات لتحسين جودة خدمات الطريق السيار ﻿

ذكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها- توصلت شوف تيفي بنسخة منه- أنها راسلت الشركة الوصية على شبكة الطرق السيارة، مقترحة حزمة من الاقتراحات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين،

شوف تيفي:مصطفى ضو

ذكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها- توصلت شوف تيفي بنسخة منه- أنها راسلت الشركة الوصية على شبكة الطرق السيارة، مقترحة حزمة من الاقتراحات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والاهتمام بشروط السلامة الطرقية.

فرغم المجهودات المبذولة في هذا المرفق- يضيف البلاغ- فإنها تبقى غير كافية من خلال ما يصل للجمعية من شكايات المواطنين، خاصة في فصل الصيف الذي يصادف العطل المدرسية، واستقبال الجالية المقيمة بالخارج، مسجلة قائمة من المقترحات العملية:

- الرفع من مستوى اليقظة في مجال الحفاظ على شروط السلامة والأمان داخل الشبكة،

- الحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المرتفقين من جراء بعض أعمال العنف التخريبية والإجرامية والعدوانية في الطرق السيارة وتطبيق أقصى العقوبات في حق الفاعلين

- استكمال الحواجز المانعة من الولوج إلى جاذة الطرق السيارة،

- تنظيم دوريات خاصة بالمراقبة، وخدمات الإرشاد والتوجيه والمساعدة، تتمتع بالصفة الضبطية، وحجز و إيقاف كل من تجاوز القانون بالولوج إلى الطرق السيارة ومحيطها من خارج محطات الأداء.

- الاستثمار في تجهيزات السلامة، واعتماد التقنيات الحديثة، كوضع كاميرات المراقبة في مختلف النقاط السوداء، لضبط ومكافحة جميع المظاهر والأسباب التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمرتفقين .

- السهر على إزالة الإعشاب وتشذيب الشجيرات التي تتوسط الطريق السيار في الاتجاهين ذهابا وإيابا، وكل ما من شأنه حجب الرؤيا وإلحاق الضرر بالسائقين ومستعملي الطرق السيارة الوطنية.

- مضاعفة المجهودات في مجال التشوير وفي مختلف المبادرات والبرامج والضوابط التنظيمية الرامية إلى إعلام المستهلك، كتخصيص بوابة إلكترونية وشباك خاص بإرشاد وتلقي شكاوى المستهلكين، بمختلف محطات الأداء مجهزة بشبكة النت والهاتف.

- إشراك جمعيات حماية المستهلك في برامج التوعية والإعلام الموجه إلى المرتفقين بغية تحسين منظومة الجودة.

- نشر واجبات الشركة تجاه المرتفق عبر الموقع الرسمي للشركة، ونشره في جميع وسائل الإعلام.