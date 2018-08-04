ارتفاع عدد قتلى فــاجعة أحفير المميتة إلى ثمانية قتلى+ تطــورات جديدة ﻿

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علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن حصيلة قتلى حادثة السير التي شهدتها الطريق الإقليمية رقم 6000 التي تبعد عن مدينة أحفير بـ 5 كيلومترات ، ارتفعت إلى ثمانية أشخاص.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن حصيلة قتلى حادثة السير التي شهدتها الطريق الإقليمية رقم 6000 التي تبعد عن مدينة أحفير بـ 5 كيلومترات ، ارتفعت إلى ثمانية أشخاص.

وكانت الطريق المذكورة قد شهدت صباح اليوم حادثة مروعة أسفرت عن 7 قتلى في الحصيلة الأولية.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فإن سيارة بيضاء اللون التي كان بها 7 أشخاص اصطدمت بسيارة عسكرية كانت في الطريق المعاكس أودت بحياتهم على الفور ، وذلك بعد سقوط السيارة الأولى من المنعرج، فيما أصيب سائق السيارة العسكرية بجروح خطيرة تم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاجات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

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