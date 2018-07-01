 مثير وبالفيديو .. سلفي : لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون فإنه لا يصح الخروج عليه أو انتقاده على العلن ﻿
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مثير وبالفيديو .. سلفي : لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون فإنه لا يصح الخروج عليه أو انتقاده على العلن | دولي

مثير وبالفيديو .. سلفي : لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون فإنه لا يصح

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مثير وبالفيديو .. سلفي : لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون فإنه لا يصح الخروج عليه أو انتقاده على العلن

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 17:58 مثير وبالفيديو .. سلفي : لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون فإنه لا يصح الخروج عليه أو انتقاده على العلن | دولي
مثير وبالفيديو .. سلفي : لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون فإنه لا يصح الخروج عليه أو انتقاده على العلن
في ســابقة من نوعها أثار سلفي سعودي بارز جدلا واسعا بحديثه عن ''زنا الحاكم''، عبد العزيز الريس، كبير ما يعرف بالتيار ''الجامي'' أو ''المدخلي'' في السعودية، قال إنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة،

شوف تيفي

في ســابقة من نوعها أثار سلفي سعودي بارز جدلا واسعا بحديثه عن ''زنا الحاكم''، عبد العزيز الريس، كبير ما يعرف بالتيار ''الجامي'' أو ''المدخلي'' في السعودية، قال إنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون الرسمي، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده على العلن.

وفي درس له في أحد مساجد المدينة المنورة كما ذكر ناشطون، قال الريس إنه في حال أراد أحد نصح ولي الأمر، فلا يذكره بالاسم، فعلى سبيل المثال: ''يقول اشتهر الزنا والزنا محرم، ثم تدعو لولي الأمر حتى تجتمع قلوب الناس عليه''.

وحذر الريس من أي نصيحة قد تدفع الناس للخروج على الحاكم، وأكد الريس أنه ''لو زنى ولي الأمر نصف ساعة على التلفاز، فلا يجوز لك التحريض عليه، ولا ذكر اسمه لا تصريحا ولا تعريضا''.

وأثار فيديو عبد العزيز الريس جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر ناشطون أن ''مثل هذه الفتاوى تعبر عن حال سلفية الحكومات، وتبعيتهم العمياء للحاكم''، وأضاف ناشطون أن ''هذه السلفية مبتدعة، ولا تمت إلى السلفية الحقيقية بصلة، وهي ما يريده الحكام لشرعنة أفعالهم''.

يشار إلى أن عبد العزيز الريس هو أشهر سلفيي ''الجامية'' في السعودية، وسبق لأعضاء في هيئة كبار العلماء التحذير منه.

 

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