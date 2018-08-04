اعتقال ناشط فيسبوكي معروف بأولاد تايمة ﻿

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أولاد تايمة الناشط الفيسبوكي المعروف بـ ''حمزة الحزين'' زوال أمس الجمعة، وذلك على خلفية تصويره لفيديو يتحدث فيه عن معاناة أحد المستثمرين المغاربة المتواجدين

شوف تيفي:أولاد تايمة

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أولاد تايمة الناشط الفيسبوكي المعروف بـ ''حمزة الحزين'' زوال أمس الجمعة، وذلك على خلفية تصويره لفيديو يتحدث فيه عن معاناة أحد المستثمرين المغاربة المتواجدين بالديار الأوروبية.

وحسب الفيديو الذي أدى لاعتقال الناشط الفيسبوكي فقد تحدث فيه عن مجموعة من العراقيل التي تعترض المستثمر المغربي بمنطقة شيشاوة حيث صرح فيه أنه يعاني من استعمال الشطط في السلطة من طرف أحد المسؤولين بذات المنطقة، قبل أن يلجأ لعرض ملفه على القضاء بمحكمة إمنتانوت.

وزاد حمزة الحزين في شريطه الذي وثقه يوم 5 يوليوز ليوجه كلاما ناريا لكل من رئيس الحكومة، ووزير العدل، ورئيس النيابة العامة، وطالب بإنصاف المستثمر القادم من فرنسا، والذي يرغب في الاستثمار بالمغرب .

ورجحت مصادر ''شوف تيفي''، أن تكون التهم التي وجهها الناشط الفيسبوكي لعدد من المسؤولين البارزين في جهاز الدولة سببا في توقيفه.

هذا، وينتظر أن يحال على أنظار النيابة العامة بداية الأسبوع المقبل فور انتهاء مدة حراسته النظرية، والتحقيق الذي تباشره العناصر الأمنية معه حول النازلة.

جدير بالذكر، أن حمزة الحزين من أشهر النشطاء الفيسبوكيين المعروف بفيديوهاته التي يبثها عبر صفحته الفيسبوكية وبقناة اليوتيوب، والتي يشن فيها هجوما على مجموعة من الأشخاص، ويفضح عددا من القضايا المثيرة للجدل، وسبق أن جرى توقيفه على خلفية ذلك أكثر من مرة .