وزير الداخلية الإيطالي سيزور المغرب قريبا لإقناع المسؤولين بمنع تدفق ''الحراكة'' مقابل مليون أورو ﻿

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن قيامه بجولة وشيكة في كل من تونس والجزائر والمغرب، متابعا ''أريد أن تعود إيطاليا حليفة لهذه الدول''.

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أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن قيامه بجولة وشيكة في كل من تونس والجزائر والمغرب، متابعا ''أريد أن تعود إيطاليا حليفة لهذه الدول''.

وأضاف سالفيني أن بلاده تعد مشروعا سيوفر أكثر من مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني لتونس والجزائر والمغرب وتوفير مناصب شغل.

وقال سالفيني في مقابلة مع قناة ''سكاي'' الإخبارية الإيطالية، ''لقد زرت ليبيا، وسأزور المغرب والجزائر قريبا. الهدف هو السيطرة على الحدود الجنوبية لبلدان المغادرة والعبور'' للمهاجرين.

وكشف المسؤول الإيطالي عن ''مرسوم أمني'' للحكومة قيد الإعداد يختص بـ”جبهات عديدة: من مكافحة المافيا، المخدرات، الإدمان، إلى الإرهاب والهجرة''.

وأضاف ''على جبهة المهاجرين، على وجه الخصوص، سنعمل على تسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين (الحراقة) إلى أوطانهم عبر اتفاقيات مع بلدان المنشأ، لأن لدينا الآن اتفاقيات مع أربعة بلدان فقط.