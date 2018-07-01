 سجين يفارق الحياة في ظروف غامضة بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حادثة سير مميتة صباح اليوم باقليم القنيطرة | حوادث و حقوق

حادثة سير مميتة صباح اليوم باقليم القنيطرة

عاجل.. مصرع مغربي دهسا بميناء سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

عاجل.. مصرع مغربي دهسا بميناء سبتة المحتلة

ارتفاع عدد قتلى فــاجعة أحفير المميتة إلى ثمانية قتلى+ تطــورات جديدة | حوادث و حقوق

ارتفاع عدد قتلى فــاجعة أحفير المميتة إلى ثمانية قتلى+ تطــورات جديدة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوضح حقيقة فيديو مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف أمنه الخاص | حوادث و حقوق

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوضح حقيقة ''فيديو'' مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف أمنه الخاص

بعد أن اكترى سيارة من محل لكراء السيارات قام بسرقة أغراض صاحبة المحل | مجتمع

بعد أن اكترى سيارة من محل لكراء السيارات قام بسرقة أغراض صاحبة المحل

مثير وبالفيديو .. سلفي : لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون فإنه لا يصح الخروج عليه أو انتقاده على العلن | دولي

مثير وبالفيديو .. سلفي : لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون فإنه لا يصح

اعتقال ناشط فيسبوكي معروف بأولاد تايمة | مجتمع

اعتقال ناشط فيسبوكي معروف بأولاد تايمة

وزير الداخلية الإيطالي سيزور المغرب قريبا لإقناع المسؤولين بمنع تدفق الحراكة مقابل مليون أورو | بوليتيك

وزير الداخلية الإيطالي سيزور المغرب قريبا لإقناع المسؤولين بمنع تدفق ''الحراكة'' مقابل مليون أورو

سجين يفارق الحياة في ظروف غامضة بطنجة | مجتمع

سجين يفارق الحياة في ظروف غامضة بطنجة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

سجين يفارق الحياة في ظروف غامضة بطنجة

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 17:25 سجين يفارق الحياة في ظروف غامضة بطنجة | مجتمع
سجين يفارق الحياة في ظروف غامضة بطنجة
توفي أحد نزلاء السجن الجديد لمدينة طنجة٬ المتواجد في منطقة ''عين الداليا''٬ اليوم السبت، وذلك في ظروف لم ُيكشف بعد عن تفاصيلها.

شوف تيفي:

توفي أحد نزلاء السجن الجديد لمدينة طنجة٬ المتواجد في منطقة ''عين الداليا''٬ اليوم السبت، وذلك في ظروف لم ُيكشف بعد عن تفاصيلها.

وحسب المعطيات المتوفرة٬ وفق مصادر إعلامية محلية، فإن سجيناً محكوما بالمؤّبد انتابه عارض صحي مفاجئ٬ ليتم نقله إلى المستشفى الإقليمي ''محمد الخامس'' لتلقي الإسعافات اللازمة٬ لكنه كان قد فارق الحياة.

ولم يصدر حتى الآن أي بلاغ حول الحادث عن المندوبية الجهوية للسجون في طنجة تطوان الحسيمة٬ تضيف ذات المصادر، بينما ُينتظر أن تحال جثة الهالك على مصلحة الطب الشرعي من أجل التشريح الطبي وتحديد الأسباب التي أدت إلى الوفاة.

وكان سجن ''ساتفيلاج'' قد شهد بدوره حادث وفاة ''غامضة'' شهر يوليوز المنصرم٬ حيث تحّدثت مصادر حينها عن انتحار سجين في الـ 23 من عمره شنقاً داخل زنزانته٬ دون أن يصدر عن مندوبية السجون أي بلاغ رسمي حول الحادث.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سجين الحياة ظروف غامضة بطنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد أن اكترى سيارة من محل لكراء السيارات قام بسرقة أغراض صاحبة المحل | مجتمع

بعد أن اكترى سيارة من محل لكراء السيارات قام بسرقة أغراض صاحبة المحل

اعتقال ناشط فيسبوكي معروف بأولاد تايمة | مجتمع

اعتقال ناشط فيسبوكي معروف بأولاد تايمة

وزارة الصحة تعين مديرا جديدا بمستشفى أكادير وإنزكان | مجتمع

وزارة الصحة تعين مديرا جديدا بمستشفى أكادير وإنزكان

بعيدا عن الواقـع..تراجع البطالة بنسبة 0.2 في المائة | مجتمع

بعيدا عن الواقـع..تراجع البطالة بنسبة 0.2 في المائة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سائقو سيارات الأجــرة يناشدون الملك للحصول على مأذونــية | زووم
منذ 2 دقائق

سائقو سيارات الأجــرة يناشدون الملك للحصول على مأذونــية

أسرة تتهم الوكالة الحضرية بالنصب والاحتيال بالرباط | خارج البلاطو

أسرة تتهم الوكالة الحضرية بالنصب والاحتيال بالرباط

بسبب الإرث ..طرد أخــت من منزل والديها بعد وفاتهما | خارج البلاطو

بسبب الإرث ..طرد أخــت من منزل والديها بعد وفاتهما

فاجعة أحفــير..خبر اليوم:وفــاة 7 أشخاص في حادثة سير خطيرة | خبر اليوم

فاجعة أحفــير..خبر اليوم:وفــاة 7 أشخاص في حادثة سير خطيرة

﻿

آخر المستجدات

حادثة سير مميتة صباح اليوم باقليم القنيطرة | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

حادثة سير مميتة صباح اليوم باقليم القنيطرة

عاجل.. مصرع مغربي دهسا بميناء سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

عاجل.. مصرع مغربي دهسا بميناء سبتة المحتلة

ارتفاع عدد قتلى فــاجعة أحفير المميتة إلى ثمانية قتلى+ تطــورات جديدة | حوادث و حقوق

ارتفاع عدد قتلى فــاجعة أحفير المميتة إلى ثمانية قتلى+ تطــورات جديدة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوضح حقيقة فيديو مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف أمنه الخاص | حوادث و حقوق

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوضح حقيقة ''فيديو'' مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف أمنه الخاص

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.