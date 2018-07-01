سجين يفارق الحياة في ظروف غامضة بطنجة ﻿

توفي أحد نزلاء السجن الجديد لمدينة طنجة٬ المتواجد في منطقة ''عين الداليا''٬ اليوم السبت، وذلك في ظروف لم ُيكشف بعد عن تفاصيلها.

شوف تيفي:

توفي أحد نزلاء السجن الجديد لمدينة طنجة٬ المتواجد في منطقة ''عين الداليا''٬ اليوم السبت، وذلك في ظروف لم ُيكشف بعد عن تفاصيلها.

وحسب المعطيات المتوفرة٬ وفق مصادر إعلامية محلية، فإن سجيناً محكوما بالمؤّبد انتابه عارض صحي مفاجئ٬ ليتم نقله إلى المستشفى الإقليمي ''محمد الخامس'' لتلقي الإسعافات اللازمة٬ لكنه كان قد فارق الحياة.

ولم يصدر حتى الآن أي بلاغ حول الحادث عن المندوبية الجهوية للسجون في طنجة تطوان الحسيمة٬ تضيف ذات المصادر، بينما ُينتظر أن تحال جثة الهالك على مصلحة الطب الشرعي من أجل التشريح الطبي وتحديد الأسباب التي أدت إلى الوفاة.

وكان سجن ''ساتفيلاج'' قد شهد بدوره حادث وفاة ''غامضة'' شهر يوليوز المنصرم٬ حيث تحّدثت مصادر حينها عن انتحار سجين في الـ 23 من عمره شنقاً داخل زنزانته٬ دون أن يصدر عن مندوبية السجون أي بلاغ رسمي حول الحادث.