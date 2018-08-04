وزارة الصحة تعين مديرا جديدا بمستشفى أكادير وإنزكان ﻿

تم زوال يوم أمس تعيين المدير الجديد للمركب الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير ''عبد العزيز الرماني'' بشكل رسمي خلفا للدكتور ''علي بتعل'' الذي جرى إعفاؤه من مهامه أول أمس من طرف وزارة الصحة لأسباب مجهولة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تم زوال يوم أمس تعيين المدير الجديد للمركب الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير ''عبد العزيز الرماني'' بشكل رسمي خلفا للدكتور ''علي بتعل'' الذي جرى إعفاؤه من مهامه أول أمس من طرف وزارة الصحة لأسباب مجهولة.

وأشرف على حفل تنصيب المدير الجهوي للصحة الجديد بمستشفى الحسن الثاني لجهة سوس ماسة مرفوقا بعدد من المسؤولين على قطاع الصحة بالجهة من بينهم رئيس مصلحة العرض الصحي، ورئيس مصلحة الموارد المالية ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية للصحة، إضافة إلى المنسق الجهوي لأعمال التفتيش بالجهة، كما شارك في عملية التنصيب رؤساء الأقطاب ورؤساء الأقسام، وكذا عدد من المسؤولين و الأطباء والممرضين والإداريين العاملين بالمستشفى الجهوي.

وخلال هذا اللقاء أثنى المدير الجهوي للصحة على العمل الجبار والمجهودات التي كان يبذلها المدير السابق الدكتور ''علي بتعل'' في سبيل تحسين الخدمات الصحية والرقي بها داخل هذه المؤسسة الاستشفائية وعلى كل الأعمال التي قدمها خلال فترة تحمله المسؤولية، وعلى نزاهته و أخلاقه الحميدة ، متمنيا للمدير الجديد التوفيق في مهامه الجديدة من أجل العمل على الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب .

ومباشرة بعد ذلك، انتقل المدير الجهوي صحبة الطاقم المرافق له إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان ،حيث ثم تنصيب المدير الجديد ''بوحاحي إدريس'' خلفا للدكتور الرماني عبد العزيز، وحضر هذا اللقاء كل من المندوب الاقليمي بإنزكان آيت ملول وعدد من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية بذات المستشفى.