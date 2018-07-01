الحقاوي:هاشتاغ ''كن راجل''يؤلمني ولم أفهمه ﻿

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن و المساواة و التنمية والاجتماعية، إن هاشتاغ ''كن راجل'' يؤلمني ولم أفهمه، داعية شبيبة الحزب إلى عدم السقوط في الاستيلاب الرقمي والسياسي، موجهة الشباب إلى

شوف تيفي: مصطفى ضو

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن و المساواة و التنمية والاجتماعية، إن هاشتاغ ''كن راجل'' يؤلمني ولم أفهمه، داعية شبيبة الحزب إلى عدم السقوط في الاستيلاب الرقمي والسياسي، موجهة الشباب إلى مناقشة الأفكار وليس الأشخاص.

جاء ذلك في ندوة ''التحولات المجتمعية وأثرها على السلوك السياسي'' التي نظمتها شبيبة المصباح ظهيرة اليوم السبت، بالملتقى الوطني الـ 14 بالحي الجامعي عين الشق الدار البيضاء.

وفي سياق حديثها عن الدور الحزبي والجمعوي، قالت ''إن الأحزاب تخلت عن دورها في التأطير، فتركت المجتمع للفيسبوك والصفحات الاجتماعية''، لذلك تتحمل مسؤولية كبيرة في التواصل والتأطير ومساعدة الغير حتى يقوم المواطن بدوره تجاه وطنه ومجتمعه''، لتوضح في نهاية كلمتها ''أن الوعي السياسي لا يشكل بمحاضرة ويأخذ وقتا طويلا، والاستفادة من التجارب الإيجابية والسلبية على السواء''.

يشار أن ذات الندوة عرفت مشاركة سعيد بنيس أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس وأوضح أن''المقاطعة وعودة الهجرة هو تعبير عن الإحباط المجالي''، مشددا على ضرورة إعادة الحياة للمعارضة السياسية الحقيقية في البرلمان''.

كذلك خالد البكاري الناشط الحقوقي و الباحث في علم الاجتماع، أكد من جهته أن ''التكنولوجيا صارت مثل وحش ''فرانكشتاين'' لا يمكن التحكم في مآلاتها''، مضيفا أن وجود دولية ديمقراطية رهين بمعارضة حقيقية.