الحبيب المالكي ينوب عن الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد ﻿

يمثل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد المنتخب لجمهورية كولومبيا إيفان دوكي، والتي ستجري يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة بوغوتا.

شوف تيفي و.م.ع

يمثل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد المنتخب لجمهورية كولومبيا إيفان دوكي، والتي ستجري يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة بوغوتا.

وذكر بلاغ لمجلس النواب بأن الملك كان قد بعث ببرقية تهنئة إلى إيفان دوكي إثر انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا، حيث أعرب الملك عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس المنتخب بكامل التوفيق في مهامه ، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكولومبي الصديق من اطراد التقدم والازدهار.

كما أعرب الملك لإيفان دوكي عن ارتياحه لما يربط بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، مؤكدا له حرص العاهل المغربي على العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات وتنويع مجالاتها، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين، لما فيه صالحهما، وبما يسهم في تعزيز التواصل والتضامن بين دول الجنوب.