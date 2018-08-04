تضليل المعلومات ونشر الكراهية يؤثر سلبا على وسائل الإعلام لدى الرأي العام ﻿

تعتبر وسائل الإعلام عرضةً للدعاية والأكاذيب، حيث استخدمت الأنظمة الاستبدادية وسائل الإعلام لمدّة تُقارب القرن لتسيطر على معتقدات الناس، كما يمكن استخدامها لنشر الحقد والكراهية، فلا توجد طريقة

شوف تيفي : عمر دغوغي الإدريسي

تضليل المعلومات ونشر الكراهية

تعتبر وسائل الإعلام عرضةً للدعاية والأكاذيب، حيث استخدمت الأنظمة الاستبدادية وسائل الإعلام لمدّة تُقارب القرن لتسيطر على معتقدات الناس، كما يمكن استخدامها لنشر الحقد والكراهية، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان ما يتمّ مشاهدته أو سماعه من خلال وسائل الإعلام صحيحاً أم لا.

تقليل التنوع الثقافي

قبل انتشار وسائل الإعلام كان لكل مجتمع طريقته الخاصة لارتداء الملابس، والحديث بين الناس، والترفيه عن أنفسهم، ومع انتشار وسائل الإعلام أصبح العالم كله يشاهد ويسمع نفس التأثيرات الثقافية، ممّا أدى إلى تهديد التنوع الثقافي.

المشاكل الصحية

يعاني الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز لأكثر من أربع ساعات يومياً من مشاكل القلب، والسكري، والنوبات القلبية، والسمنة، وأمراض العمود الفقري، وأوضح تقرير معهد بيكر أستراليا، الذي نشر في مجلة سيركل أنّ الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز لأكثر من أربع ساعات خلال اليوم أكثر عرضةً للإصابة بالمرض بنسبة 80% مقارنةً مع الأشخاص الذين يشاهدونه لأقل من ساعتين.

سلبيات أخرى لوسائل الإعلام

هناك العديد من السلبيات لوسائل الإعلام، ومنها ما يأتي:

- يمكن التلاعب بالأخبار من أجل الحصول على منفعة سياسية أو شخصية، حيث أنّ مصادر توفير المعلومات هم البشر فقد يميلون إلى تفضيل شخص عن آخر.

- يمكن المبالغة في إثارة قضية معينة غير مهمة وإعطائها حجماً كبيراً.

- قد تأخذ بعض الأخبار أو المعلومات قدراً كبيراً من الاهتمام فقط لمجرد عدم وجود أخبار مهمة.

- إضاعة الكثير من الوقت، حيث يمكن أن يضيع الشخص الكثير من وقته على وسائل الإعلام، ومثال ذلك إضاعة الوقت في مشاهدة البرامج التلفزيونية حيث يصعب على الشخص التخلص من هذا الإدمان.

- يمكن أن تؤثر وسائل الإعلام بما فيها التلفاز على التحصيل الأكاديمي للأطفال، حيث يضيعون الكثير من الوقت أثناء مشاهدته.