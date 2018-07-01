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العثماني في ضيافة ''ليكونوميست'' و''الصباح'': الوزراء ليسوا فوق القانون

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 15:31 العثماني في ضيافة ليكونوميست والصباح: الوزراء ليسوا فوق القانون | بوليتيك
العثماني في ضيافة ''ليكونوميست'' و''الصباح'': الوزراء ليسوا فوق القانون
لم يضف رئيس الحكومة شيئا عن البلاغ الملكي بخصوص إقالة بوسعيد مؤكدا أن الأمر يعود للصلاحيات الدستورية المخولة للملك، الذي ربط الإقالة بمبدأ المسؤولية والمحاسبة وما يروج في الإعلام غير دقيق.

شوف تيفي:مصطفى ضو

 لم يضف رئيس الحكومة شيئا عن البلاغ الملكي بخصوص إقالة بوسعيد مؤكدا أن الأمر يعود للصلاحيات الدستورية المخولة للملك، الذي ربط الإقالة بمبدأ المسؤولية والمحاسبة وما يروج في الإعلام غير دقيق.

وفي معرض جوابه عن إمكانية إقالته هو أيضا، في لقاء صحفي بجريدة ''ليكونوميست'' اليوم السبت 4 غشت 2018 بالبيضاء، رد العثماني بأن ''الملك من عينني كحق دستوري له، والتحاكم إلى الدستور و مقتضايته من الديمقراطية، بغض النظر عن التأويلات والتفسيرات والتقدير الشخصي لأي قرار، فقد كانت هناك إقالات كتاب عامين ومسؤولي السلطة وإقالة الوزراء ليس استثناء'' يضيف العثماني.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب البيضاء العثماني إقالة بوسعيد ليكونوميست الصباح لقاء صحفي

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