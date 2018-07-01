 ''أسرة شاب تشتكي لعدم البحث عن ابنها الغارق في بحر ''سيدي بوزيد ﻿
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''أسرة شاب تشتكي لعدم البحث عن ابنها الغارق في بحر ''سيدي بوزيد

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 13:34 أسرة شاب تشتكي لعدم البحث عن ابنها الغارق في بحر سيدي بوزيد | حوادث و حقوق
''أسرة شاب تشتكي لعدم البحث عن ابنها الغارق في بحر ''سيدي بوزيد
بعد غرق شاب عصر يوم الثلاثاء الماضي، إثر سباحته مع أصدقائه بشاطئ ''سيدي بوزيد'' جنوب مدينة الجديدة، لازالت الجثة لم تلفظها بعد أمواج البحر، والبحث عنها متوقف وأسرة الهالك في وضعية حرجة.

شوف تيفي

بعد غرق شاب عصر يوم الثلاثاء الماضي، إثر سباحته مع أصدقائه بشاطئ ''سيدي بوزيد'' جنوب مدينة الجديدة، لازالت الجثة لم تلفظها بعد أمواج البحر، والبحث عنها متوقف وأسرة الهالك في وضعية حرجة.

وعلم مصدر ''شوف تيفي''، صباح يومه السبت، في اتصال هاتفي مع خال الضحية، أن البحث متوقف عن جثة الشاب الهالك، بعد أن غرق يوم الثلاثاء الماضي بمياه شاطئ ''سيدي بوزيد''، وأضاف المتحدث: ''خمسة أيام دابا واحنا كانتسناوهم يقلبوا لينا على الجثة ديال ولد ختي، من نهار الثلاثاء مع الخمسة واحنا ولدنا في البحر ومازال ماخرجوه لينا، قلبو عليه فاش غرق هاديك الساعة، ومن بعد مشينا عندهم وماكايحاولوش ... والو، قالوا لينا ماعندناش الوسائل اللازمة باش ندخلو نقلبوا''.

جدير بالذكر أن شاطئ سيدي بوزيد يشهد حضورا كبيرا بشكل يومي للمصطافين، الذين يأتون إلى شاطئ سيدي بوزيد للتمتع بمياه بحره الباردة للتخفيف من حرارة الشمس.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيدي بوزيد شاب غرق جثة

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