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ابنة وزيـر سابق تتعرض لحادثة سير بسيارة الدولة ليلا بالرباط

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 13:12 ابنة وزيـر سابق تتعرض لحادثة سير بسيارة الدولة ليلا بالرباط | حوادث و حقوق
ابنة وزيـر سابق تتعرض لحادثة سير بسيارة الدولة ليلا بالرباط
شهد شارع عبد الرحيم بوعبيد بمدينة الرباط ليلة الجمعة-السبت حادثة سير خطيرة بطلتها ابنة وزير سابق.

شوف تيفي

 شهد شارع عبد الرحيم بوعبيد بمدينة الرباط ليلة الجمعة-السبت حادثة سير خطيرة بطلتها ابنة وزير سابق.

ووفق مصادر شوف تيفي فإن ابنة المسؤول عن إحدى الجهات البالغة من العمر 18 سنة والتي حازت على شهادة السياقة حديثا، أخذت سيارة والدها التابعة للجهة.

وأضافت مصادرنا، أن ابنة السياسي المذكور وبسبب عدم تحكمها في مقود السيارة تعرضت لحادثة سير أسفرت عن تحطيم عمود كهربائي متواجد بشارع عبد الرحيم بوعبيد ، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

هذا وفور وقوع الحادث، تدخلت النيابة العامة المختصة على الخط وتابعت ابنة السياسي في حالة سراح.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي عمود كهربائي حادث الرباط أخشيشن

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