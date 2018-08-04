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عــاجل و بالصــور: 7 قتلى وإصابة عسكري في حادثة سير خطيرة بالقرب من أحفير

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 12:58 عــاجل و بالصــور: 7 قتلى وإصابة عسكري في حادثة سير خطيرة بالقرب من أحفير | حوادث و حقوق
عــاجل و بالصــور: 7 قتلى وإصابة عسكري في حادثة سير خطيرة بالقرب من أحفير
شهدت الطريق الإقليمية رقم 6000 التي تبعد عن مدينة أحفير بـ 5 كيلومترات وذلك على مستوى قنطرة وادي أغبال، حادثة سيرة مميتة راح ضحيتها 7 أشخاص وإصابة عسكري بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم السبت في

شوف تيفي

 شهدت الطريق الإقليمية رقم 6000 التي تبعد عن مدينة أحفير بـ 5 كيلومترات وذلك على مستوى قنطرة وادي أغبال، حادثة سيرة مميتة راح ضحيتها 7 أشخاص وإصابة عسكري بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم السبت في حدود الساعة العاشرة صباحا.

 وحسب مصادر "شوف تيفي" فإن سيارة بيضاء اللون التي كان بها 7 أشخاص اصطدمت بسيارة عسكرية كانت في الطريق المعاكس أودت بحياتهم على الفور ، وذلك بعد سقوط السيارة الأولى من المنعرج، فيما أصيب سائق السيارة العسكرية بجروح خطيرة تم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جهتهم، تم نقل جثة الضحايا السبعة إلى مستودع الأموات التابع لمستشفى الدراق بمدينة بركان على أن يتم دفنهم في وقت لاحق.

هذا وحلت بعين المكان، مصالح الدرك الملكي للوقوف على حيثيات الحادثة المميتة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حوادث وحقوق شوف تيفي المغرب بركان احفير

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