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إحباط أكبر عملية تهريب للمواد الغذائية المدعمة بكلميم

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 12:25 إحباط أكبر عملية تهريب للمواد الغذائية المدعمة بكلميم | حوادث و حقوق
إحباط أكبر عملية تهريب للمواد الغذائية المدعمة بكلميم
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقرية ''بلقصابي'' فجر اليوم السبت من توقيف شاحنة محملة بكميات هامة من المواد الغذائية المدعمة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقرية "بلقصابي" فجر اليوم السبت من توقيف شاحنة محملة بكميات هامة من المواد الغذائية المدعمة.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فقد تمت هذه العملية التي وصفت بالمهمة على بعد عشر كيلومترات شمال مدينة كلميم، حيث كانت الشاحنة متجهة صوب مدينة أكادير، وأثارت شكوك عناصر الدرك الملكي المرابطين بأحد سدود التفتيش بقرية "بلقصابي"، ليجري توقيفها وإخضاعها لتفتيش روتيني أسفر عن حجز عدد مهم من المواد الغذائية المدعمة، والتي وصلت لحوالي 12 طنا.

وأضافت ذات المصادر، أنه تمت مصادرة السلع المحجوزة ووجهت نحو المصلحة الجمركية لاتخاذ الإجراءات اللازمة المعمول بها في مثل هذه الحالات، فيما أوقف سائق الشاحنة، وأحيل على أنظار مركز الدرك الملكي للتحقيق معه حول مصدر المواد الغذائية المهربة، والوجهة التي كانت ستصل إليها، قصد تحديد باقي أطراف هذه العملية من أجل توقيفهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم توقيف شاحنة مواد غذائية مهربة 12 طنا إحباط تهريب

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