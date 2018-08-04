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سلطات أكادير تحرر الشريط السياحي من مظاهر الاحتلال ''صور''

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 11:10 سلطات أكادير تحرر الشريط السياحي من مظاهر الاحتلال صور | حوادث و حقوق
سلطات أكادير تحرر الشريط السياحي من مظاهر الاحتلال ''صور''
شنت السلطات المحلية والأمنية بمدينة أكادير، طيلة هذا الأسبوع حملة وصفت بالشرسة من أجل تحرير الملك العمومي بالشريط السياحي لمدينة أكادير، وكذا الملك البحري من الأشخاص الذين يستغلونه في التجارة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شنت السلطات المحلية والأمنية بمدينة أكادير، طيلة هذا الأسبوع حملة وصفت بالشرسة من أجل تحرير الملك العمومي بالشريط السياحي لمدينة أكادير، وكذا الملك البحري من الأشخاص الذين يستغلونه في التجارة بمختلف أنواعها، ولا يملكون تراخيص للاستغلال المؤقت، التي تمنحها الجماعة الحضرية للمدينة.

وخلفت هذه العملية إجلاء شاطئ مدينة أكادير والكورنيش من الباعة المتجولين، وأصحاب التجهيزات البحرية من مظلات وكراسي ودراجات مائية، يعمل أصحابها في شكل شبكات تؤثث فضاء الشاطئ، وتسترزق بأثمنة تصل في بعض الأحيان لمبالغ خيالية، وبدون سند قانوني، الأمر الذي يجعل زوار المدينة سواء الأجانب والمغاربة ينزعجون بشكل كبير من مثل هاته ''المافيات'' التي تشتغل خارج القانون، وفي السوق السوداء.

وتم حجز عدد من المستلزمات الصيفية من مظلات وكراسي ودراجات كهربائية ومائية، والتي شحنت في شاحنات تابعة للمجلس الجماعي، ووجهت نحو المحجز البلدي، فيما حررت محاضر رسمية ضد أصحابها وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الصدد.

وأوضح ''عبد الله الشاطر'' مدير شاطئ أكادير في تصريح صحفي، بأن اللجنة ركزت خلال حملتها على مطالبة المستغلين برخص الاستغلال، والتي تمنحها بلدية أكادير مقابل مبلغ مالي، وفي حالة عدم توفر المستغل على وثائقه، فالسلطات تتدخل وتسحب الوسائل نحو المحجز البلدي.

ومن جانبهم، ارتاح عدد من المواطنين لهذه الحملة التي تروم القطع مع كل الأشكال والظواهر التي كانت تقلق راحة المصطافين وتقض مضجعهم من جراء المضايقات والابتزازات، التي ما فتئوا يتعرضون لها من طرف هؤلاء ''الخارجين عن القانون''، وبتحرير الشاطئ منهم تنفسوا الصعداء، وسيعودون لشاطئ المدينة، بعدما هاجروه في الوقت الذي كان فيه شبه محتل من طرف هؤلاء، وحرموا من حقهم في الاستمتاع بالشاطئ والماء على حد سواء.

يشار أن هذه الحملة تأتي بعدما كانت جل فضاءات الشريط الساحلي لمدينة أكادير تعج بأفواج هائلة من الباعة المتجولين وأصحاب العربات اليدوية والدراجات النارية ثلاثية الدفع، التي يستغلها أصحابها في بيع الأكلات الخفيفة بجنبات البحر، إضافة لانتشار عدد مهم من الأشخاص الذين يفترشون الكراسي والمضلات الشمسية على رمال الشاطئ، ويكترونها بدون التوفر على أي ترخيص لهذا الغرض، وغيرها من المظاهر التي جعلت شاطئ أكادير يفقد الكثير من بريقه ويتحول إلى شبه سوق عشوائي.

‫شوف تيفي

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