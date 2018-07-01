 إحباط تهريب 135 كلغ من المخدرات على متن حافلة لنقل المسافرين بميناء طنجة المتوسط ﻿
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إحباط تهريب 135 كلغ من المخدرات على متن حافلة لنقل المسافرين بميناء طنجة المتوسط

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 11:01 إحباط تهريب 135 كلغ من المخدرات على متن حافلة لنقل المسافرين بميناء طنجة المتوسط | حوادث و حقوق
إحباط تهريب 135 كلغ من المخدرات على متن حافلة لنقل المسافرين بميناء طنجة المتوسط
تمكنت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، مساء أمس الجمعة، من حجز 135 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مهربة على متن حافلة للنقل الدولي للمسافرين مرقمة بفرنسا.

شوف تيفي

 تمكنت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، مساء أمس الجمعة، من حجز 135 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مهربة على متن حافلة للنقل الدولي للمسافرين مرقمة بفرنسا.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية المراقبة التقنية للحافلة، التي كان من المفترض أن تغادر المحطة البحرية في اتجاه بلجيكا، مكن من حجز هذه الكمية من المواد المخدرة مخبأة بخزان الوقود، موضحا أنه تم "توقيف سائقي الحافلة المغربيين".

وخلص البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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