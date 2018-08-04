عبد الإله ابن كيران يحضر ملتقى شبيبة ''البيجيدي''.. وتيار الاستوزار متخوف من هجومه على أحزاب الأغلبية ﻿

بعدما تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' وبعض المنابر الإعلامية اعتراض قيادة حزب ''البيجيدي'' عن حضور الأمين العام السابق، عبد الإله ابن كيران والقيادي في الحزب، عبد العالي حامي

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بعدما تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' وبعض المنابر الإعلامية اعتراض قيادة حزب ''البيجيدي'' عن حضور الأمين العام السابق، عبد الإله ابن كيران والقيادي في الحزب، عبد العالي حامي الدين، لأشغال الملتقى الوطني الـ14 لشبيبة الحزب، سيشارك في لقاء مفتوح، وذلك في إطار فعاليات الملتقى الوطني الرابع عشر لشبيبة العدالة والتنمية.

ووجه الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، دعوة للأمين العام السابق للحزب، عبد الإله ابن كيران للمشاركة في إحدى جلسات الملتقى الوطني الرابع عشر لشبيبة ''المصباح''، الذي انطلق منذ الأربعاء الماضي، وستختتم فعالياته في الـ 8 من غشت الجاري.

وسبق أن هاجم عد الإله ابن كيران حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي في كلمة ألقاها بـمؤتمر شبيبة العدالة والتنمية، في فبراير الماضي، وتسبب من خلال ذلك في شرخ كبير داخل الاتلاف الحكومي وهو ما جعل القيادة الحالية للمصباح تتحفظ عن كلمته مخافة الوقوع في نفس المأزق السياسي.