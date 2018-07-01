 إيقاف بيدوفيل حاول اغتصاب طفل قاصر بملحقة إدارية بالناظور ﻿
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إيقاف بيدوفيل حاول اغتصاب طفل قاصر بملحقة إدارية بالناظور

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 10:24 إيقاف بيدوفيل حاول اغتصاب طفل قاصر بملحقة إدارية بالناظور | حوادث و حقوق
إيقاف بيدوفيل حاول اغتصاب طفل قاصر بملحقة إدارية بالناظور
حاول يوم أمس الجمعة بيدوفيل في عقده السادس ممارسة الجنس على طفل قاصر داخل بناية مهجورة بالناظور بعدما استفرد به في واضحة النهار .

شوف تيفي

 حاول يوم أمس الجمعة بيدوفيل في عقده السادس ممارسة الجنس على طفل قاصر داخل بناية مهجورة بالناظور بعدما استفرد به في واضحة النهار .

 ووفق ما كشفت عنه مصادر جهوية، فإن جيران الحي تمكنوا من إيقاف المعني بالأمر وهو داخل بناية كولونيالية قبل اعتدائه جنسيا على الطفل القاصر البالغ من العمر 14 سنة .

وأضافت هاته المصادر، أن الجاني كان يشتغل موظفاً بالملحقة الإدارية المذكورة إذ كانت بحوزته مفاتيح الملحقة حيث استغلها للانفراد بالطفل القاصر.

وأمام هذا الأمر، تم اقتياد البيدوفيل إلى مخفر الأمن بغية إخضاعه للتحقيق قبل إحالته على النيابة العامة للبث في التهمة المنسوبة إليـه.

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شوف تيفي بيدوفيلي ممارسة الجنس

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