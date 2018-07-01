بعيدا عن الواقـع..تراجع البطالة بنسبة 0.2 في المائة ﻿

كشفت مندوبية السامية للتخطيط أن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2018، تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل.

شوف تيفي:

كشفت مندوبية السامية للتخطيط أن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2018، تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2018، بخصوص معدلات نشاط الشغل، ارتفاع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017،حيث أشارت إلى أن هذا الارتفاع جاء ''بوتيرة أعلى +1.5 في المائة، من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين +0.8 في المائة.

وبذلك، سجل معدل النشاط انخفاضا، حيث تراجع من 47.3 في المائة، إلى 47 في المائة (-0,3 نقطة) ما بين الفترتين.

كما تراجع من 42,3 في المائة إلى 41,6 في المائة بالوسط الحضري (-0,7 نقطة)، في حين ارتفع من 56 في المائة، إلى 56,7 في المائة بالوسط القروي (+0,7 نقطة).

وقد بلغ الفرق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 47 نقطة (71 في المائة و 23,9 في المائة على التوالي''.

مضيفةً ''وقد ارتفع حجم التشغيل ب 117.000 منصب شغل، 75.000 منصب بالوسط الحضري و42.000 بالوسط القروي، مقابل إحداث صافي لـ 74.000 منصب سنة من قبل.

وحسب نوع الشغل، تم إحداث 141.000 منصب شغل مؤدى عنه، 76.000 بالوسط الحضري و65.000 بالوسط القروي.

وبالمقابل، فقد الشغل غير المؤدى عنه، والذي يتكون أساسا 98 في المائة، من المساعدين العائليين، 24.000 منصب، 23.000 بالوسط القروي و1.000 بالوسط الحضري''.

وأكدت المندوبية أنه ''ورغم تزايد حجم التشغيل، فقد عرف معدل الشغل تراجعا، حيث انتقل من 42,9 في المائة، إلى 42,8 في المائة (-0,1 نقطة).

كما انخفض هذا المعدل أيضا بالوسط الحضري بـ0,5 نقطة، في حين عرف ارتفاعا بـ0,8 نقطة بالوسط القروي. وقد بلغ الفرق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء حوالي 45 نقطة 65,3 في المائة و21 في المائة على التوالي''.

بينما سجلت المندوبية، ''انتقال معدل البطالة، من9,3 في المائة إلى 9,1 في المائة على المستوى الوطني، من 14 في المائة إلى 13,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 3,2 في المائة إلى 3 في المائة بالوسط القروي''.

كما سجلت ''تراجع يقدر ب 21.000 عاطل، 13.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، انتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018، من 1.124.000 إلى 1.103.000 عاطل''.