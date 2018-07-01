الشبيبة التجمعية تناقش بسيدي إفني موضوع صناعة النخب الشبابيــة ﻿

انطلق زوال اليوم بمدينة سيدي إفني اللقاء الجهوي للشباب المنظم من طرف شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم واد نون، تحت شعار ''الشبيبة التجمعية وصناعة النخب رهان ثابت ومسار متجدد”.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انطلق زوال اليوم بمدينة سيدي إفني اللقاء الجهوي للشباب المنظم من طرف شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم واد نون، تحت شعار ''الشبيبة التجمعية وصناعة النخب رهان ثابت ومسار متجدد”.

ويشارك في هذا اللقاء التمثيليات الأربع للحزب بالجهة، إضافة إلى قيادات الحزب على المستوى الجهوي والوطني وعدد مهم من الكفاءات الشابة التي يراهن الحزب عليها لحمل المشعل، استجابة للسياسة المولوية في إعطاء الشباب الفرصة لخوض غمار الحياة السياسية لخدمة الوطن.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان فاللقاء الشبابي استطاع استقطاب أزيد من 120 شابا وشابة لمناقشة رهان النخب السياسية في المغرب وعلاقتها بالشباب، وكذا مختلف الإشكالات التي تعترض هذه الفئة الحيوية في المجتمع خلال ممارستها اليومية.

ومن أجل ضمان استمرارية العمل السياسي، وتشجيع الشباب وتأطيرهم برمجت اللجنة المنظمة ورشتين أساسيتين الأولى حول صناعة النخب الحزبية، وورشة ثانية بعنوان “رؤية طموحة في مسار إصلاح التعليم”.

وموزاة مع هذا اللقاء سيشهد شاطئ سيدي إفني جملة من الأنشطة الترفيهية والرياضية من دوري لكرة القدم وحملة نظافة وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الشباب، ويستمر اللقاء إلى غاية الـ 5 من غشت الجاري.