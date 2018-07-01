مافيات الهجرة السرية ترفع من وتيرتها ومن أثمنتـــها للعبور إلى الضفة الأخــرى ﻿

كشفت معطيات أن مافيا الهجرة سرعت عملياتها في الآونة الأخيرة، ورفعت سقف المبالغ التي تستخلصها من المهاجرين السريين إلى ما يقارب ألفي أورو، كما كثفت عملياتها، مما قصر المدة التي يقضيها المهاجرون

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كشفت معطيات أن مافيا الهجرة سرعت عملياتها في الآونة الأخيرة، ورفعت سقف المبالغ التي تستخلصها من المهاجرين السريين إلى ما يقارب ألفي أورو، كما كثفت عملياتها، مما قصر المدة التي يقضيها المهاجرون السريون في المغرب قبل نقلهم إلى اسبانيا.

وكشفت معطيات، حسب يومية المساء الصادرة نهاية الأسبوع ، أوردها مهاجرون تمكنوا من الوصول إلى الضفة الأخرى، أن شبكات التهجير تحصل على مبالغ تتراوح ما بيت 1800 و2000 أورو، مقابل نقلهم إلى الضفة الأخرى باسبانيا.

وحسب ذات المعطيات، تضيف اليومية، فقد قلصت شبكات التهجير المدة التي بات على المهاجر انتظارها، إذ صارت المدة التي يقضيها بالمغرب لا تتجاوز ثلاثة أيام، قبل أن يتم نقله سرا من طنجة إلى سواحل اسبانيا.

وقد بلغ تدفق المهاجرين، وفق ذات اليومية، أرقاما قياسية في المدن الاسبانية، مما دفع بعضهم إلى النوم في الهواء الطلق، وآخرون يفترشون صناديق من الورق.

وذكر مركز الإنقاذ الاسباني أن مصالح الإنقاذ في اسبانيا قامت حتى 30 يوليوز بأكثر من 26 ألف عملية بحث في أكثر من ألف قارب، فيما قامت المصالح المغربية المختصة بإنقاذ ما يقارب 4 ألاف شخص، فيما لا يزال 153 شخصا بين مفقود وميت.