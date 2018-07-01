حادثة سير خطيرة في الطريق الرابطة بين شفشاون وتطوان ﻿

وقعت حادثة سير خطيرة بين سيارتين في الطريق الرابطة بين شفشاون وتطوان

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وقعت حادثة سير خطيرة بين سيارتين في الطريق الرابطة بين شفشاون وتطوان

وقد تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين صور الحادثة، حيث اصطدمت السيارتان صباح اليوم الجمعة في طريق وصفها العديد من النشطاء بالوعرة.

وأضاف أحد المعلقين أن '' أنه لم تسجل أية خسائر بشرية تذكر غير أن تلك الطريق تعرف ضعفا على مستوى البنية التحتية مع كثرة الحفر، وضعف علامات التشوير، فضلا عن منعرجات ضيقة وخطيرة، حتى أضحت توصف بكونها ''طريق الموت''، حيث كانت ولازالت تعرف حوادث سير مميتة وبشكل متكرر''.

وأضاف أن '' الأمر يستوجب على المسؤولين إيلاءها العناية القصوى والممكنة، كما يجب على السائقين أخذ مزيدا من الحيطة والحذر''.