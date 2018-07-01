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الداخلية تفتح تحقيقا بخصوص تجديد رخص 800 مطعم وفندق بالدار البيضاء

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 01:30 الداخلية تفتح تحقيقا بخصوص تجديد رخص 800 مطعم وفندق بالدار البيضاء | بوليتيك
الداخلية تفتح تحقيقا بخصوص تجديد رخص 800 مطعم وفندق بالدار البيضاء
بعد أن قررت وزارة الداخلية تجديد رخص 800 مطعم مصنف وغير مصنف بالبيضاء، فُتح تحقيق على مستوى عمالة البيضاء بشأن تلاعبات في تجديد رخص لأصحاب محلات لم يتأقلموا مع الوضعية القانونية الجديدة التي أطرها

شوف تيفي:

بعد أن قررت وزارة الداخلية تجديد رخص 800 مطعم مصنف وغير مصنف بالبيضاء، فُتح تحقيق على مستوى عمالة البيضاء بشأن تلاعبات في تجديد رخص لأصحاب محلات لم يتأقلموا مع الوضعية القانونية الجديدة التي أطرها القرار الوزاري للداخلية.

وفتح تحقيق، وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة نهاية هذا الأسبوع، بخصوص عمليات ابتزاز وارتشاء بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، منحتها وزارة الداخلية لأصحاب هذه المحلات لتجديد رخصها، إذ جرى الاستماع إلى مسؤولين بخصوص منح رخص تجديد دون أن يستوفي أصحابها الشروط اللازمة، في حين تم رفض منحها لأخرى.

ووعدت وزارة الداخلية، تضيف المساء، بسحب تراخيص مطاعم مصنفة وأخرى غير مصنفة تقدم خدمات بيع المشروبات الكحولية والخمور، وقدر عددها بـ800 بمدينة الدار البيضاء، شملها قرار تجديد الرخص.

وقدمت شكايات للجهات المختصة، بعد أن تبين أن تجاوزات طالت ملف تجديد الرخص، الذي يتطلب ما لا يقل عن ثمانية أشهر لاستصدار الشواهد الإدارية والجماعية والأمنية، والحصول على موافقة عدد من الإدارات، وهو ما جعل مهمة الحصول عليها في ظرف ثلاثة أشهر أمرا مستحيلا، مما أفضى إلى فتح الباب للشطط في استعمال السلطة والابتزاز.

ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات التي تباشرها وزارة الداخلية مع مسؤولين بعمالة الدار البيضاء، يقفون وراء ملف تجديد الرخص لـ800 مطعم بالبيضاء، عن مفاجآت بعد كشف عدد من التجاوزات التي شابت الملف الذي كانت وراءه الداخلية لتأطير عمل المهنيين وحماية المواطنين والمستهلكين بصفة عامة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الداخلية تحقيق تجديد رخص مطعم فندق الدار البيضاء.

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