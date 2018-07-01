هام للمغاربة..حلقة صفراء وعبارة خاصة ..هذه هي علامات الأضاحي الصالحة للنحر ﻿

أكد المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان جودة الأضاحي.

شوف تيفي: (و.م.ع)

أكد المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان جودة الأضاحي.

وأوضح المسؤول خلال يوم إعلامي وتحسيسي، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الأضحى حول ''الآليات والتدابير المتخذة من طرف السلطات لحماية صحة وسلامة المستهلك'' إن هذه الإجراءات ترتبط بالأساس بعملية ترقيم رؤوس الأغنام والماعز الموجهة للذبح في عيد الأضحى والتي أطلقها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار مخطط عمل على الصعيد الوطني يهدف إلى ” طمأنة المواطنين حول تعبئة كل الوسائل والموارد للوقاية من أي اخضرار محتمل للحوم الأضاحي''.

وأضاف المسؤول الجهوي بالمكتب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ''أن الترقيم يتضمن وضع حلقة صفراء تحمل عبارة عيد الأضحى ورقما تسلسليا على رؤوس الماشية الموجهة للذبح في عيد الأضحى داعيا المستهلكين إلى توخي الحذر عند اختيار الأضحية من خلال التأكد من حملها للحلقة الصفراء وللرقم التسلسلي''.

من جهته أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة ،'' أن تنظيم هذا اليوم التحسيسي يهدف إلى تحسيس المواطنين بأهمية الجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية لحماية صحة وسلامة المستهلك''.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر والتدقيق عند اقتناء الأضحية حتى تمر هذه المناسبة الدينية في أفضل الظروف وتفادي تعفن لحوم الأضاحي.