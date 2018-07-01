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خبير نفسي يحدد العمر السليم لشراء هاتف للأطفال

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 01:19 خبير نفسي يحدد العمر السليم لشراء هاتف للأطفال | مجتمع
خبير نفسي يحدد العمر السليم لشراء هاتف للأطفال
قال أخصائي نفسي في بريطانيا، إن على الآباء أن يحذروا من استخدام أبنائهم الصغار للهواتف الذكية، ونصح بعدم تسليم تلك الأجهزة للأطفال قبل إتمام 11 عاما.

شوف تيفي

قال أخصائي نفسي في بريطانيا، إن على الآباء أن يحذروا من استخدام أبنائهم الصغار للهواتف الذكية، ونصح بعدم تسليم تلك الأجهزة للأطفال قبل إتمام 11 عاما.

وقال نائب رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين في لندن، جون غولدن، ''إن الآباء باتوا يجدون أنفسهم مضطرين لشراء الهواتف الذكية لأبنائهم، حتى يتمكنوا من مجاراة زملائهم في المدرسة''.

ويرى غولدن أن ''السلطات مطالبة بتقديم دليل رسمي للآباء حتى يطلعوا على الاستخدام السليم للهواتف الذكية لدى الأطفال، لاسيما أن الصغار يعتمدون وسيلة مؤثرة في ممارسة الضغط على الآباء''.

ونبه الباحث إلى أن ''إفراط الأطفال من استخدام المنصات الاجتماعية يعرضهم للإصابة بالقلق والاكتئاب، فضلا عن المضايقات الإلكترونية التي تنذر باعتداءات خطيرة.

وحسب ما نقلت ''ديلي ميل'' عن غولدن، فإن ''على الآباء ألا يسمحوا للطفل الذي لم يتجاوز 11 سنة بأكثر من ساعتين اثنتين من الاتصال بالمواقع الاجتماعية..

ويخشى الخبراء تضييع الصغار للوقت على المنصات الاجتماعية عوضا عن الاهتمام بالتحصيل الدراسي، كما أن تواصل الأطفال في منصات يشارك فيها أشخاص غرباء يثير قلقا بشأن تعاملهم، واحتمال استدراجهم إلى أمور خطيرة.

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شوف تيفي خبير نفسي العمر السليم شراء هاتف نقال أطفال

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