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أول غرامة لخرق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 01:11 أول غرامة لخرق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة | دولي
أول غرامة لخرق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
فرضت السلطات الدنماركية أول غرامة لخرق قانون جديد يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في حق شابة تبلغ 28 عاما، بحسب تقارير إعلامية.

شوف تيفي: (و.م.ع)

فرضت السلطات الدنماركية أول غرامة لخرق قانون جديد يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في حق شابة تبلغ 28 عاما، بحسب تقارير إعلامية.

وقال الشرطي المناوب ديفيد بوركرسن اليوم الجمعة، لوكالة أنباء ''ريتزاو'' :''إنه تم استدعاء الشرطة إلى مركز تسوق في هورشولم في شمال شرق منطقة نوردشييلند، حيث وقع شجار بين الشابة وامرأة حاولت نزع نقابها''.

وقال بوركرسن ''خلال الشجار سقط نقابها، لكن لدى وصولنا كانت قد أعادت ارتداءه''.

والتقطت الشرطة صورة للشابة وهي ترتدي النقاب، وحصلت على تسجيل للشجار التقطته إحدى كاميرات مركز التسوق.

وتم تبليغ الشابة بأن غرامة تبلغ ألف كورون (156 دولارا، 134 أورو) ستصلها بواسطة البريد، وطلب منها إما خلع النقاب وإما مغادرة المكان العام.

وقال بوركرسن إن الشابة اختارت المغادرة.

وتبلغ غرامة ارتداء البرقع أو النقاب الذي يظهر العينين فقط في الأماكن العامة ألف كورون، وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 10 آلاف كورون.

ويشمل الحظر أيضا أمورا أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية أو الأقنعة التي لا تظهر إلا العينين.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة، فيما يقول المدافعون عنه أنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدنماركي بشكل أفضل.

ويشكل النقاب الذي يغطي كامل الوجه موضوعا حساسا في أوروبا، وقد أعلنت بلجيكا وفرنسا وألمانيا أيضا فرض حظر أو قيود على ارتداء النقاب.

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شوف تيفي المغرب غرامة خرق قانون حظر ارتداء النقاب الأماكن العامة الدنمارك

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