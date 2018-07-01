اعتقال المشرمل اللي اقتاحم مستوصف بسلا بسيف كــبير ﻿

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن العيايدة بسلا، صباح اليوم الجمعة 03 غشت الجاري، من توقيــف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في واقعة اقتحام مركز صــحي مقرون بارتكاب

شوف تيفي

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن العيايدة بسلا، صباح اليوم الجمعة 03 غشت الجاري، من توقيــف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في واقعة اقتحام مركز صــحي مقرون بارتكاب اعتداء بالسلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن قد تعاملت بجدية مع شكاية تقدم بها ضحية حول تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض من قبل ثلاثة أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، قبل أن تظهر الأبحاث الأولية أن الاعتداء امتد إلى داخل مستوصف طبي، وهو الأمر الذي وثقته تسجيلات كاميرات المراقبة التي تم تداولها لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت في ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيه الرئيسي ، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من أجل توقيف شريكيه اللذين تم تحديد هويتهما بشكل كامل.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.