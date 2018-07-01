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تخرج أول فوج من التراجمة الشفويين بالمغرب

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 00:50 تخرج أول فوج من التراجمة الشفويين بالمغرب | مجتمع
تخرج أول فوج من التراجمة الشفويين بالمغرب
أنهى أول فوج من التراجمة الشفويين ''intherpretes '' بالمغرب بعد سنتين من التكوين بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة وعددهم ستة تراجمة مغاربة.

شوف تيفي

أنهى أول فوج من التراجمة الشفويين ''intherpretes '' بالمغرب بعد سنتين من التكوين بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة وعددهم ستة تراجمة مغاربة.

وتعتبر هذه الدفعة أول فوج في تخصص الترجمة الفورية في التشكيلة اللغوية '' عربية فرنسية إنجليزية ''،ثلاثة منهم من خريجي دفعة 2013 في نفس التشكيلة اللغوية في تخصص الترجمة التحريرية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة.

وسيتابع الفوج الثاني من التراجمة الشفويين وعددهم عشرة طلبة دراستهم في السنة الثانية من سلك ماستر الترجمة الشفهية ( التتبعية والفورية).

يشار أن مدرسة الملك العليا للترجمة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي تتوفر على شعبتي الترجمة الشفهية والترجمة التحريرية التي يتوفر فيها التكوين في أربع تشكيلات لغوية وهي '' عربية فرنسية إنجليزية '' و '' عربية إنجليزية فرنسية '' و ''عربية إسبانية فرنسية '' و ''عربية ألمانية فرنسية ''.

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