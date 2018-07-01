الزراعات السكرية .. إنتاج قياسي ناهز 1,2 مليون طن خلال موسم 2017-2018 ﻿

سجلت الزراعات السكرية بالغرب خلال موسم 2017-2018 إنتاجا قياسيا قدر بـ1,2 مليون طن.

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سجلت الزراعات السكرية بالغرب خلال موسم 2017-2018 إنتاجا قياسيا قدر بـ1,2 مليون طن.

وأفادت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته مؤخرا اللجنة التقنية الجهوية للزراعات السكرية بالغرب، فإن متوسط الإنتاج القياسي البالغ 60 طنا في الهكتار بالنسبة للشمندر السكري و70 طنا في الهكتار بالنسبة لقصب السكر لم يتم تسجيله بالمنطقة خلال ال15 سنة الماضية، حيث تجاوز بشكل كبير الهدف المسطر في إطار العقد البرنامج المتعلق بالشمندر السكري، المتمثل في 55 طنا في الهكتار.

وأوضح المصدر ذاته، أن ارتفاع مردودية قصب السكر إلى 140 طن في الهكتار والشمندر السكري إلى 90 طن في الهكتار تم تسجيله في أجزاء مجهزة بمعدات ممركزة للري، مضيفا أنه تم تسجيل معدل 8 أطنان في الهكتار خلال الأربع سنوات الماضية بالنسبة لقصب السكر، وذلك بفضل مخطط إنعاش هذه الزراعة.

وبالنسبة للمساحة المخصصة للزراعات السكرية، أوضحت المديرية أنها بلغت 22 ألفا و300 هكتار، موزعة بين 9500 هكتار لقصب السكر و12 ألفا و800 هكتار للشمندر السكري، متجاوزة بذلك معدل العشر سنوات الأخيرة الذي بلغ 19 ألفا و500 هكتار.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الأداء الجيد لموسم الزراعات السكرية 2017-2018، تم بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، وكذا التدابير التحفيزية والمواكبة التي تتخذها وزارة الفلاحة والمهنيين.

وفي ما يتعلق بموسم 2018-2019، اتخذت اللجنة التقنية التدابير اللازمة لإنجاز برنامج 14 ألف هكتار من الشمندر السكري و3000 هكتار لقصب السكر بغية احترام آجال العقد البرنامج المتعلق بالزراعات السكرية والاستفادة من توفر المياه خلال بداية الموسم.