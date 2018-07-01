 إحباط محاولة تهريب 480 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب ﻿
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إحباط محاولة تهريب 480 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 00:25 إحباط محاولة تهريب 480 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب | حوادث و حقوق
إحباط محاولة تهريب 480 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب
تمكنت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك ، من إحباط محاولة لتهريب شحنة من مخدر الشيرا تزن 480 كيلوغراما، تم ضبطها على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب.

شوف تيفي

تمكنت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك ، من إحباط محاولة لتهريب شحنة من مخدر الشيرا تزن 480 كيلوغراما، تم ضبطها على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، أن عملية مراقبة الناقلة التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوربا، مساء اليوم الجمعة، محملة بشحنة من الخضر، أسفرت عن ضبط كمية المواد المخدرة معبأة على شكل صفائح بخزانين للوقود، كما مكنت من توقيف سائق الشاحنة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 39 سنة.

وأضاف البلاغ أن المشتبه به و ضع تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طنجة إحباط محاولة تهريب مخدر الشيرا شاحنة النقل الدولي البضائع

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