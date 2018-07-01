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اعتقال عصابة تُــروج أوراقا نقدية مزورة بشاطئ طماريس بينهم شقيقتين

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 23:52 اعتقال عصابة تُــروج أوراقا نقدية مزورة بشاطئ طماريس بينهم شقيقتين | حوادث و حقوق
اعتقال عصابة تُــروج أوراقا نقدية مزورة بشاطئ طماريس بينهم شقيقتين
تم في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، إلقاء القبض على شقيقتين وشاب بطماريس، وبحوزتهم نقود مزورة من صنف مئتي درهم.

 شوف تيفي:

 تم في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، إلقاء القبض على شقيقتين وشاب بطماريس، وبحوزتهم نقود مزورة من صنف مئتي درهم.

 وأفاد مصدر شوف تيفي" أن عناصر الدرك الملكي ألقت مساء أمس الخميس القبض على هؤلاء المتهمين بعد تلقيهم، عدة شكايات من طرف الباعة بالشاطئ وأصحاب الباراصولات.

 وأضاف ذات المصدر، أن بائع مظلات شمسية تربص بأفراد العصابة و اتبع خطوات الشاب إلى أن دخل المنزل الذي يكتريه رفقة عشيقته وأختها بشاطى طماريس، حيث داهمهم رجال الدرك الملكي، بنفس المنزل، وبعدما حاول الشاب الهروب عبر الأسطح، ألقوا القبض عليه وعلى شريكتيه في القضية، وتم فتح تحقيق لتحديد شركائهم في التزوير، وتقديمهم إلى القضاء.

 و أشار ذات المصدر،إلى أن هؤلاء الأفراد ينحدرون من مدينة الدار البيضاء، وكانوا يقومون بترويج الأوراق النقدية المزورة ليلا .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدرك الملكي عصابة أوراق نقدية مزورة شاطئ طماريس الدار البيضاء.

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