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مستشارة جماعية بأكادير ''تحركَ'' بفرنسا والداخلية تقرر عزلها

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 22:56 مستشارة جماعية بأكادير تحركَ بفرنسا والداخلية تقرر عزلها | حوادث و حقوق
مستشارة جماعية بأكادير ''تحركَ'' بفرنسا والداخلية تقرر عزلها
قررت السلطات الولائية بأكادير، عزل مستشارة جماعية بجماعة أورير التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، والمتواجدة حاليا بالديار الفرنسية، رغم انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لها من طرف القنصلية

شوف تيفي

قررت السلطات الولائية بأكادير، عزل مستشارة جماعية بجماعة أورير التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، والمتواجدة حاليا بالديار الفرنسية، رغم انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لها من طرف القنصلية العامة لفرنسا.

وكانت المستشارة المعنية، وفق ما أوردته يومية الاتحاد الاشتراكية، الصادرة غدا السبت، قد اختارت البقاء في الديار الفرنسية بطريقة غير شرعية، حيث قررت ألا تعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء مدة التأشيرة التي حصلت عليها.

هذا الغياب، تضيف اليومية، دفع السلطات الولائية بأكادير إلى توجيه رسالة استفسار إلى رئيس الجماعة الترابية لأورير، بشأن المستشارة.

خاصة أنها كان من المقرر أن تعود إلى أرض الوطن، حسب ذات اليومية، خلال شهر مارس المنصرم، حسب مدة التأشيرة الممنوحة لها، لكنها فضلت البقاء هناك بطريقة غير شرعية.

 

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