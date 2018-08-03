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اندلاع حريق مهول بسوق عشوائي بإنزكان ''صور''

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 22:38 اندلاع حريق مهول بسوق عشوائي بإنزكان صور | حوادث و حقوق
اندلاع حريق مهول بسوق عشوائي بإنزكان ''صور''
اندلع حريق مهول مساء اليوم الجمعة بسوق عشوائي بمدينة انزكان ما خلف حالة من الهلع والخوف في صفوف مجموعة من التجار الذين هرعوا لعين المكان خوفا من تمدد ألسنة اللهب لمحلاتهم التجارية.

شوف تيفي:انزكان

اندلع حريق مهول مساء اليوم الجمعة بسوق عشوائي بمدينة انزكان ما خلف حالة من الهلع والخوف في صفوف مجموعة من التجار الذين هرعوا لعين المكان خوفا من تمدد ألسنة اللهب لمحلاتهم التجارية.

وشب الحريق بشكل مفاجئ في مجموعة من المتلاشيات المنتشرة بجانب السوق المركزي بانزكان، ولم تعرف أسباب اندلاعها لحدود كتابة هذه الأسطر، فيما رجحت بعض المصادر أن يكون المتشردين الذين يتواجدون بالمكان سببا في نشوب الحريق، خاصة وأن المنطقة تعرف توافذ عدد من المتسكعين .

هذا، وفور علمها بالحادث حلت المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية بعين المكان، واستنفرت مختلف أجهزتها ووسائلها اللوجيستيكية من أجل السيطرة على الحريق وتمكنت بعد جهد جهيد من إخماذ النيران، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.

يشار أن هذا الحريق يعد الثاني من نوعه في غضون هذه السنة، حيث سبق أن اندلاع حريق مهول بسوق انزكان، وأتى على 70 محلا تجاريا، ما كبد أصحابها خسائر مادية جسيمة قدرت بملايين الدراهم.

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