عــاجل:بعد الخطاب الملكي لعيد العرش..19 وزيرة و وزيرا جديدا للنهوض بمصالح الشباب المغاربة ﻿

قرر المكتب التنفيذي لـ''حكومة الشباب المغربية'' الإعلان عن تشكيلة الفريق الوزاري الذي سيتكلف بمهمة تتبع السياسات العمومية، وتقديم المقترحات والإجابات الكفيلة بتسريع وتيرة النهوض بعدد من الملفات

شوف تيفي

قرر المكتب التنفيذي لـ"حكومة الشباب المغربية" الإعلان عن تشكيلة الفريق الوزاري الذي سيتكلف بمهمة تتبع السياسات العمومية، وتقديم المقترحات والإجابات الكفيلة بتسريع وتيرة النهوض بعدد من الملفات ذات الأولوية القصوى، والتي ركز عليها الخطاب الملكي الأخير ( الصحة، التعليم، الشغل، التنمية و الاستثمار).

ويتشكل الفريق الوزاري الشاب الذي عهد إليه تمثيل "حكومة الشباب المغربية"، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الجمعة، إثر أول اجتماع للمكتب التنفيذي، خصص لدراسة الملفات المقترحة لتحمل الحقائب الوزارية لحكومة الشباب المغربية، " من مجموعة من الأطر الشابة من مختلف جهات المملكة و من مغاربة العالم، (19 وزيرة و وزيرا، و كاتبة دولة واحدة.) من ذوي الرؤية والتجربة في مجال اختصاصهم، قادرين بالموازاة مع عملهم و بشكل تطوعي و مسؤول، استخدام شبكتهم المهنية، لدراسة و مواكبة و تقييم ما يصدر عن الحكومة من قرارات، مع تقديم مقترحات و بدائل تهم قضايا الشأن العام، مما يمكن من جعل الشباب قوة اقتراحية فاعلة، و مؤثرة، و مساهمة في التغيير الإيجابي للوطن".

وستعمل "حكومة الشباب المغربية"، يضيف البلاغ،" بشكل جماعي و مستقل، من أجل المساهمة في تفعيل الرؤية الملكية في بلورة و اعتماد سياسة جديدة ومندمجة للشباب، مرجعيتها في ذلك نصوص الدستور المغربي وخاصة الفصلين 12 و 33 ، و الذي منح للمجتمع المدني وللشباب دورا متقدما للمساهمة في تدبير الشأن العام، وكذا كيفية تطوير وصياغة التوصيات والمقترحات والإبداعات المرفوعة للسلطات المختصة على مختلف الأصعدة والمجالات، إضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الموازية بين المجتمع المدني و الهيئات التمثيلية المغربية من جهة، و المؤسسات و المنظمات الدولية من جهة أخرى".

وأشار البلاغ، إلى أنه "من المنتظر أن يتم الإعلان عن الخطوط العريضة للبرنامج العام لـ"حكومة الشباب المغربية" مباشرة عقب عقد أول لقاء لـ"المجلس الحكومي" لحكومة الشباب المغربية، حيث تم تكليف الشباب الوزراء بالاشتغال على وضع تصور نظري وعملي، يخص الحقائب الوزارية التي يمثلونها.

وقد ضع "المكتب التنفيذي" لحكومة الشباب المغربية" البريد الالكتروني التالي [email protected] بين يدي عموم الشباب المغربي، لإرسال سيرهم الذاتية و طلبات الالتحاق بهاته التجربة الواعدة، و المساهمة في تنزيلها و إنجاحها.

و فيما يلي اللائحة الكاملة لحكومة الشباب المغربية كما صادق عليها المكتب التنفيذي: