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سـابقة..شبيبة ''البيجيدي'' يطالبون بإطلاق سراح بوعشرين والرميد في ورطة كبيرة

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 21:54 سـابقة..شبيبة البيجيدي يطالبون بإطلاق سراح بوعشرين والرميد في ورطة كبيرة | بوليتيك
سـابقة..شبيبة ''البيجيدي'' يطالبون بإطلاق سراح بوعشرين والرميد في ورطة كبيرة
في سابقة فريدة رفــع عدد من أعضاء شبيبة العدالـــة والتنمية مساء الخميس شعارات في وجه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد مطالبين بإطلاق سراح توفيق بوعشرين المتابع بتهم الحرش الجنسي

شوف تيفي

 في سابقة فريدة رفــع عدد من أعضاء شبيبة العدالـــة والتنمية مساء الخميس شعارات في وجه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد مطالبين بإطلاق سراح توفيق بوعشرين المتابع بتهم الحرش الجنسي والاغتصاب والاتجــار في البشر.


وفي ذات الوقت ردد أعضاء الشبيبة "يا وزير يا وزير الحرية لبوعشرين... يا وزير يا وزير الحرية لبوعشرين " وذلك عندما كان يتحدث الرميد ويستفيض بالحديث عن حقوق الانسان بالمغرب أمام أعضاء شبيبة حزبه، وهو ما لم يتفاعل معه المسؤول الحكومي حيث فضل إكمال مداخلته بدون إلتفاف إلى الشعارات التي عمت القاعة حينذاك، إلا أنه بدا مرتبكا ...

 واعتبر محامي الطرف المدني "مـحمد الهينـي" في تصريح لـ"شوف تيفي" أن رفع شباب حزب العدالة والتنمية، شعارات تطالب الحكومة بإطلاق سراح المتهم، المعروض على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضرب كبير لاستقلالية القضاء ولاسيما من حزب الأغلبية الذي يدير الحكومة.

 وأضــاف "الهيني" محامي ضحايا بوعشرين قائلا : "هذه شبيبة لا تؤمن باستقلال القضاء ولا بدولة الحق والقانون بل تؤمن بالفوضى والتسيب فهم يعتقدون أن القضاء في ملكيتهم وملكية وزيرهم الرميد ، لهذا طالبوا باطلاق سراح بوعشرين وما يؤسف له أنهم لا يؤمنون بحقوق النساء لأنهم يعتقدونهن سبايا ويمكن استباحة أعراضهن وشرفهن بدون مساءلة أما القانون ولا أمام القضاء ، وهذا من صميم الفكر الظلامي الذي يؤمنون به " وأردف "طبيعي أن يكون أصحاب الاتجار في الدين هم حماة الاتجار بالبشر لأنهم أصحاب الفكر الظلامي والداعشي...".

 هـــذا ووجه الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، إلى "توفيق بوعشرين" تهما تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

 جــدير بالذكر أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي محكمة الاستئناف الدار البيضاء توفيق بوعشرين المحكمة

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