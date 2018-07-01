عــاجل و بالفيديو..والد المشجعة الرجاوية الجميلة يطالب بإخضاع جثة ابنته للتشريح الطبي بعد جدل وفاتها داخل مصحة خاصة بالبيضاء ﻿

في جديد وفاة مشجعة رجاوية شابة داخل مصحة خاصة بمدينة الدارالبيضاء، يومه الجمعة، علمت ''شوف تيفي'' أن والد الفتاة طالب من إدارة المستشفى إجراء تشريح على جثة ابنته.

شــوف تيفي: م غ

في جديد وفاة مشجعة رجاوية شابة داخل مصحة خاصة بمدينة الدارالبيضاء، يومه الجمعة، علمت "شوف تيفي" أن والد الفتاة طالب من إدارة المستشفى إجراء تشريح على جثة ابنته.

و كشفت مصادرنا من داخل المصحة الخاصة، أنه تقرر نقل جثة المشجعة الرجاوية إلى مستودع الأموات بالرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي،على أن توارى الثرى ظهر يوم غد

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما توفيت شابة جميلة مشجعة لفريق الرجاء البيضاء، صباح يومه الجمعة ، بعدما دخلت في كامل صحتها بمصحة خصة لاستئصال "الزائدة الدودية ،إلا أن وافتها المنية لأسباب مجهولة.

و قد أصيبت عائلة الشابة ( خديجة( التي تبلغ من العمر قيد حياتها 22 سنة،( أصيبت) بالصدمة عندما علمت بوفاة ابنتها .