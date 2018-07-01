الرميد :بخصوص بوعشرين...لن أتدخل في القضاء ﻿

نفى وزير الدولة المكلف بالحقوق الإنسان أي علاقة له بملف المعتقلين السياسيين وعلى الخصوص ملف الصحفيين بوعشرين والمهداوي، مؤكدا على أن الأمر بيد القضاء ووزارته لا يمكنها التدخل في صلاحيات النيابة

شوف تيفي:مصطفى ضو

نفى وزير الدولة المكلف بالحقوق الإنسان أي علاقة له بملف المعتقلين السياسيين وعلى الخصوص ملف الصحفيين بوعشرين والمهداوي، مؤكدا على أن الأمر بيد القضاء ووزارته لا يمكنها التدخل في صلاحيات النيابة العامة او القضاء.

جاء ذلك في الندوة التي احتضنها الملتقى الوطني ال 14 لشبيبة العدالة والتنمية المنعقد بالحي الجامعي بالبيضاء تحت عنوان ''حقوق الإنسان بالمغرب:المنجزات والتحديات''، عقب رده على سؤال من بعض المشاركين في الملتقى المذكور،مضيفا ''إن أسوأ أيامي كانت يوم اعتقل بوعشرين...تلك الليلة لم أذق فيها طعم النوم...''.